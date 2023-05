Les Oilers au bord de l’élimination après la défaite du cinquième match contre les Golden Knights

Jack Eichel a marqué un but et obtenu deux aides pour les Golden Knights de Vegas lors de la victoire de 4-3 de vendredi sur les Oilers d’Edmonton en visite pour prendre une avance de 3-2 dans leur série éliminatoire.

Reilly Smith, Mark Stone et Nicolas Hague ont également marqué pour Vegas, qui a marqué trois fois en une minute et 29 secondes en deuxième période.

Jonathan Marchessault a récolté trois passes pour les Knights et le gardien Adin Hill a effectué 31 arrêts pour la victoire.

Connor McDavid a marqué deux fois pour les Oilers, qui rentrent chez eux à Edmonton et ont besoin d’une victoire dans le sixième match de dimanche pour éviter l’élimination.

Si nécessaire, un match 7 serait mardi à Las Vegas.

La Haye des Golden Knights remporte le vainqueur donnant à Vegas une avance de 3-2 sur les Oilers Le premier but de Nicolas Hague en séries éliminatoires s’est avéré être le vainqueur alors que Vegas a battu Edmonton 4-3 dans le cinquième match vendredi soir.

Zach Hyman a marqué un but et obtenu une aide pour Edmonton. Ryan Nugent-Hopkins et le défenseur Evan Bouchard ont chacun récolté deux passes

Stuart Skinner a été remplacé par Jack Campbell après que les Golden Knights ont marqué quatre buts sur 23 tirs. Skinner a été retiré en deuxième période pour la deuxième fois en trois matchs.

Campbell a arrêté les neuf tirs auxquels il a fait face pendant le reste du match.

Les Oilers sont le dernier club canadien de la LNH en lice pour une coupe Stanley cette année parce que les Maple Leafs de Toronto ont été éliminés vendredi lors de la défaite 3-2 en prolongation contre les Panthers de la Floride.

Cela fait 30 ans qu’un club canadien n’a pas soulevé le trophée. Les Canadiens de Montréal l’ont remporté en 1993.

Edmonton a marqué trois buts en avantage numérique sur quatre occasions, tandis que les Knights ont marqué 2 en 5 vendredi.

Les 3 buts les plus rapides en séries éliminatoires de l’histoire des Golden Knights

Tirant de l’arrière 2-1, les Golden Knights ont marqué leurs trois buts les plus rapides en séries éliminatoires en six ans d’histoire à partir de 14:03 de la deuxième période.

Une paire de buts en avantage numérique en 29 secondes et un but à force égale une minute plus tard ont donné aux hôtes une avance de 3-2 avant le troisième.

Les Oilers ont eu quatre minutes et demie de temps de jeu de puissance pour commencer le troisième en raison de l’inconduite majeure et du match de Keegan Kolesar pour avoir poussé Mattias Ekholm face la première dans les planches de coin avec 23 secondes à jouer dans le deuxième.

McDavid a marqué son deuxième but en avantage numérique du match et son septième but des séries éliminatoires en patinant à travers trois chandails d’or et en tapant sur son propre rebond à 3:40.

McDavid, le meilleur marqueur de la LNH en saison régulière, a été mis en nomination vendredi pour le trophée Hart, qu’il a remporté en 2021 et 2017.

Le 7e but de McDavid en séries éliminatoires n’est rien d’autre que spectaculaire dans le match 5 Le superbe but de Connor McDavid, son deuxième but du match, a ramené les Oilers à moins d’un but dans le cinquième match.

La chance des Golden Knights d’avoir un avantage masculin prolongé dans le troisième – le double mineur de Warren Foegele pour Shea Theodore, qui a un haut niveau de bâton – a été réduite par le mineur grossier d’Eichel 67 secondes après que Foegele soit allé dans la surface.

Campbell a été retiré pour un attaquant supplémentaire avec deux minutes à jouer dans le temps réglementaire, mais les Oilers n’ont pas réussi à égaliser.

Hague a envoyé un tir de la ligne bleue à travers la circulation jusqu’au coin supérieur du filet d’Edmonton à 15:34 de la deuxième période, lorsque la soirée de Skinner s’est terminée.

La rondelle a dévié du patin de McDavid vers le filet d’Edmonton et Smith l’a balayée par Skinner à 14:32.

Vegas a marqué un but à cinq contre trois à 14:03 lorsque Stone a atteint Skinner et a enroulé la rondelle autour de la jambière éloignée du gardien d’Edmonton.

Les deux buts d’Edmonton en avantage numérique en première période ont été marqués sur des rebonds de tirs de Ryan-Nugent Hopkins. La rondelle a dévié sur Hyman qui se tenait à la porte des Knights à 9:56.

McDavid a marqué à 3:02 en tirant un rebond haut sur Hill. Vegas a répliqué à peine 50 secondes plus tard quand Eichel a sauté sur une rondelle libre au bord de l’enclave et a tiré le meilleur parti d’un demi filet ouvert.

Les Oilers ont contesté l’interférence du gardien de but avec la conviction qu’Eichel avait poussé le défenseur d’Edmonton Vincent Desharnais dans Skinner, mais a perdu le défi pour un avantage numérique ultérieur à Vegas.

Les Oilers ont perdu le défenseur Darnell Nurse en raison de sa suspension d’un match pour avoir provoqué une bagarre dans la dernière minute du troisième match de mercredi.

Les Knights étaient sans le défenseur Alex Pietrangelo qui purgeait également une suspension d’un match pour avoir frappé Leon Draisaitl tard dans le match de mercredi.