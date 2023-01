Les oignons sont maintenant un luxe aux Philippines – à un prix alléchant de R260 par kilo

Avant même que ses oignons soient complètement développés, le fermier philippin Luis Angeles se précipite pour récolter la récolte et profiter des prix exorbitants d’un légume qui est devenu un produit de luxe dans le pays.

Les prix des oignons ont grimpé en flèche ces derniers mois, atteignant jusqu’à 800 pesos (près de 260 rands) le kilogramme dans les supermarchés de Manille, ce qui les rend plus chers que le poulet ou le porc.

Certains restaurants ont supprimé l’ingrédient de base des plats, tandis que de nombreuses familles déjà aux prises avec la plus forte inflation en 14 ans ont cessé de les manger.

Pour répondre à la demande et ramener les prix de détail en dessous de 200 pesos, le gouvernement a approuvé l’importation de 21 000 tonnes d’oignons et fait face à des appels à la répression contre les commerçants soupçonnés de thésaurisation.

Mais les prix restent obstinément élevés et les producteurs d’oignons comme Angeles ont récolté plus tôt que d’habitude pour récolter la manne.

“Ce qui se passe est historique”, a déclaré Angeles, 37 ans, alors que ses ouvriers arrachaient des bulbes rouges et blancs trop petits du sol près de la ville septentrionale de Bongabon, la “capitale de l’oignon” autoproclamée du pays.

“C’est la première fois que les prix atteignent ce niveau.”

Lorsqu’il a commencé à récolter le mois dernier, Angeles a reçu jusqu’à 250 pesos par kilogramme pour sa récolte.

Au moment où ses oignons ont atteint les rayons des supermarchés de Manille, le prix avait plus que doublé, dépassant le salaire minimum quotidien.

“J’ai dit à ma famille : ‘Faisons juste sentir l’oignon au lieu de le manger'”, a déclaré Candy Roasa, 56 ans, alors qu’elle se promenait dans un marché de la capitale où elle a vu des vendeurs vendre des bulbes de la taille d’un petit poing d’enfant pendant aussi longtemps. autant que 80 pesos chacun.

Alors que les mèmes de l’oignon se répandent sur les réseaux sociaux, l’humble légume est devenu un symbole de richesse dans ce pays affligé par la pauvreté.

Au moins une mariée a utilisé des bulbes coûteux au lieu de fleurs pour son bouquet de mariage.

Des membres d’équipage de Philippine Airlines sur un vol récent en provenance du Moyen-Orient ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de faire passer quelques sacs de la marchandise piquante par l’aéroport de Manille.

“Mauvaise planification”

Ce n’est pas la première fois que les Philippines connaissent une pénurie d’un aliment de base qui a provoqué une flambée des prix – le sucre, le sel et le riz ont tous été touchés dans le passé.

De faibles rendements, des coûts élevés, des investissements insuffisants dans l’irrigation et les machines, le manque d’accès aux installations de stockage frigorifique et aux routes menant des exploitations aux marchés, et les typhons destructeurs de récoltes ont longtemps eu un impact sur le secteur.

Les épidémies de ravageurs ainsi que la flambée des prix du pétrole et des engrais depuis que la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière n’ont fait qu’aggraver les malheurs des agriculteurs.

Malgré les promesses du gouvernement de stimuler la production alimentaire nationale, le pays dépend fortement des importations pour nourrir sa population croissante, mais les tarifs alimentent l’inflation.

Le président Ferdinand Marcos s’est nommé secrétaire à l’agriculture pour remanier l’industrie quasi moribonde, qui représente environ un quart de l’emploi du pays mais ne représente que 10% du produit intérieur brut.

“Notre secteur agricole est confronté à des défis importants”, a déclaré Geny Lapina, professeur d’économie agricole et de gestion à l’Université des Philippines.

Chaque Philippin mange en moyenne 2,34 kilogrammes d’oignons par an et, théoriquement, le pays en produit suffisamment pour répondre à la demande, selon les données officielles.

Mais comme le climat tropical ne permet qu’une seule plantation par an de la culture pluvieuse, les stocks sont consommés ou gâtés bien avant la prochaine récolte.

La récente levée des restrictions de Covid-19, qui a permis la reprise des festivals axés sur l’alimentation et des réunions de famille pour Noël, a déclenché une demande croissante d’oignons.

William Dar, qui était secrétaire à l’agriculture dans l’administration de l’ancien président Rodrigo Duterte, a déclaré que la pénurie aurait pu être évitée si le gouvernement actuel avait autorisé les importations en août.

“C’est le résultat net d’une mauvaise planification”, a déclaré Dar au radiodiffuseur local ABS-CBN.

On s’inquiète de plus en plus de la sécurité alimentaire future aux Philippines, qui est classée parmi les nations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique et qui souffre d’une mauvaise nutrition.

L’âge médian des agriculteurs est de 57 ans et la parcelle agricole moyenne s’est réduite à environ 1,3 hectare contre près de trois hectares dans les années 1960.

De nombreux agriculteurs sont des métayers qui ne possèdent pas la terre qu’ils cultivent et ne peuvent pas se permettre de faire des investissements indispensables pour améliorer la productivité sans l’aide du gouvernement.

Salvador Catelo, économiste agricole à l’Université des Philippines, a déclaré qu’il y avait “de nombreux défis de taille à résoudre immédiatement”.

“Nous avons de riches dotations en ressources naturelles qui sont absentes dans de nombreux pays qui fonctionnent (mieux) que nous en termes de productivité et d’autosuffisance”, a déclaré Catelo.

Alors que les oignons importés affluent dans le pays, Angeles craint que les prix à la ferme ne chutent à 30 pesos le kilogramme avant qu’il ne termine sa récolte.

“Nous essayons simplement de faire survivre notre investissement”, a-t-il déclaré.