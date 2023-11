Les oies de Sac sont testées positives pour la grippe aviaire, enquête sur un homicide à Natomas et dernières élections spéciales NorCal

KCRA 3 rassemble toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre de l’avance dans votre journée. Vous trouverez ici ce que vous avez manqué pendant la nuit, ce qui se passe tout au long de la journée, les prévisions et comment se déroule votre trajet. Vous pouvez également regardez nos journaux télévisés du matin en direct de 4h à 10h ici. QUE SE PASSE-T-IL EN NORCAL Les responsables californiens disent que 3 oies de Land Park ont ​​été testées positives pour la grippe aviaire | Trois oies mortes trouvées dans un étang de Land Park à Sacramento ont toutes été testées positives pour la grippe aviaire, selon le Département californien de la pêche et de la faune. Les oies ont été remises au département pour être testées par Judy McClaver, une défenseure de la sauvagine et bénévole qui travaille dans la région de Sacramento et visite Land Park presque quotidiennement pour vérifier l’état des oies et des canards. “Le premier que j’ai trouvé ne m’a pas semblé inhabituel, mais en 24 heures, j’en ai trouvé un deuxième”, a déclaré McClaver. “C’était définitivement un signal d’alarme.” Pour en savoir plus, cliquez ici.Les cambrioleurs ciblent plusieurs entreprises dans la région de Natomas | Une vague d’effractions dans la région de Natomas à Sacramento suscite de plus en plus d’inquiétudes parmi les propriétaires de petites entreprises. La vidéo de surveillance de deux restaurants montre trois cambrioleurs saccageant près de la caisse et repartant en moins de cinq minutes. KCRA 3 a confirmé qu’au moins cinq entreprises ont été touchées la même nuit dans deux endroits distincts situés à quelques minutes l’un de l’autre. Pour en savoir plus, cliquez ici.Trouver un terrain d’entente : un groupe de femmes juives et musulmanes de Sacramento prie pour la paix dans la guerre entre Israël et le Hamas | La Fraternité Salaam Shalom de la région de Sacramento a été créée en 2016, dans le cadre d’une organisation nationale, pour renforcer la confiance, le respect et les relations entre les femmes juives et musulmanes – mais ce lien reste fort au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas. Anne Kjemtrup, qui est musulmane, est co-fondatrice des sections de la région de Sacramento et est également vice-présidente du conseil d’administration national. Lisa Breslau, qui est juive, est également membre fondatrice de la confrérie de Salaam Shalom dans la région de Sacramento. Pour en savoir plus, cliquez ici. « Veuillez vous manifester » : la police d’Elk Grove demande de l’aide pour résoudre un accident de fuite mortel en 2019 | À l’occasion du quatrième anniversaire de la mort de son père, Debbie Colquitt a déposé des fleurs fraîches près de sa boîte aux lettres, devant sa maison d’Elk Grove. “Il est important pour nous de continuer car nous espérons obtenir justice un jour ou découvrir qui l’a fait”, a déclaré Colquitt. “Tout ce que nous voulons savoir, c’est pourquoi tu ne t’es pas arrêté.” Pour en savoir plus, cliquez ici.La fusillade fait 2 morts à l’intérieur de la maison, les détectives des homicides de Sacramento enquêtent | Un homme et une femme sont morts mardi après une fusillade dans une maison du quartier Natomas de Sacramento, a annoncé la police. Les détectives des homicides enquêtent actuellement. Le département de police de Sacramento a déclaré que vers 13 h 05, les agents se sont rendus dans une maison de River Run Circle, près de Mendel Way, pour obtenir un rapport sur l’aide médicale requise. Pour en savoir plus, cliquez ici.Voler l’électricité des lampadaires pourrait provoquer un risque d’incendie, prévient la ville de Sacramento | L’électricité est volée aux lampadaires de Sacramento, et cela s’avère dangereux. À l’intérieur d’un camp de sans-abri dans les rues 28e et X, les enquêteurs de KCRA 3 ont trouvé une rallonge allant d’un boîtier utilitaire urbain enterré à d’autres cordons, qui se déploient dans quatre directions dans plusieurs tentes. Pour en savoir plus, cliquez ici.Qu’est-ce qui se décide lors des élections spéciales de mardi en Californie du Nord | Le mardi est un jour d’élection « hors année », donc si vous n’avez pas reçu de guide d’information de l’électeur, il est possible qu’aucune élection locale ne soit décidée dans votre région. Mais il y a des courses électorales spéciales à surveiller en Californie du Nord. Voici les courses compétitives à gagner et comment suivre les résultats plus tard. Pour en savoir plus, cliquez ici.QUE SE PASSE-T-IL AILLEURSLes démocrates gagnent dans plusieurs États sur le droit à l’avortement et sur d’autres faits marquants des élections de mardi | Les démocrates avaient beaucoup de bonnes nouvelles à célébrer lors des élections de mardi et davantage de preuves qu’ils peuvent remporter des élections centrées sur le débat national sur l’avortement. Pour en savoir plus, cliquez ici.La Chambre vote pour censurer la représentante Rashida Tlaib pour sa rhétorique entre Israël et le Hamas dans une réprimande stupéfiante | La Chambre a voté mardi soir pour censurer la représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan – la seule Palestinienne américaine au Congrès – une réprimande extraordinaire de sa rhétorique sur la guerre entre Israël et le Hamas. Le score de 234-188 est intervenu après qu’un nombre suffisant de démocrates se soient joints aux républicains pour censurer Tlaib, une sanction un cran en dessous de son expulsion de la Chambre. La députée qui a exercé trois mandats a longtemps été la cible de critiques pour ses opinions sur le conflit qui dure depuis des décennies au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, cliquez ici. Un nombre croissant de Palestiniens fuient à pied alors qu’Israël affirme que ses troupes combattent dans la ville de Gaza | Des milliers de Palestiniens fuient vers le sud à pied avec seulement ce qu’ils peuvent emporter après avoir manqué de nourriture et d’eau dans le nord, a déclaré mercredi une agence des Nations Unies, alors qu’Israël a déclaré que ses troupes combattaient les militants du Hamas au plus profond de la ville de Gaza. Plus de 70 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont déjà fui leurs foyers, mais le nombre croissant de personnes se dirigeant vers le sud témoigne d’une situation de plus en plus désespérée dans et autour de la plus grande ville de Gaza, qui a subi de lourds bombardements israéliens. Pour en savoir plus, cliquez ici.Le troisième débat du GOP se concentrera sur Israël et la politique étrangère, mais aussi sur qui pourrait battre Donald Trump | La politique étrangère et la guerre entre Israël et le Hamas devraient occuper une place importante dans le troisième débat des primaires républicaines de mercredi, alors qu’un nombre restreint de candidats cherchent à réduire l’avance de Donald Trump sans pouvoir défier l’ancien président en personne. Pour en savoir plus, cliquez ici.VIDÉO : La brebis nommée Fiona a été sauvée d’une falaise en Écosse où elle était coincée pendant plus de 2 ans | Le « mouton le plus solitaire du monde » n’est plus seul après avoir été sauvé du pied d’une falaise en Écosse. “Fiona” vit là dans une grotte depuis au moins deux ans après être apparemment tombée dans la colline lorsqu’elle était jeune. Jusqu’à récemment, il n’y avait ni volonté ni moyen de la sauver. Pour en savoir plus, cliquez ici.QUOI ARRIVE-T-IL AUJOURD’HUI6h30 | Le premier d’une série d’événements marquera le cinquième anniversaire de la destruction d’une grande partie de la ville de Paradise par l’incendie de camp. Vous pouvez trouver plus de couverture sur la reprise pour les résidents ici.9 heures du matin | Une réunion du comité du logement public aura lieu à la Cour supérieure d’El Dorado au sujet de la libération potentielle d’un prédateur sexuellement violent dans le comté d’El Dorado. 10h | Sacramento Regional Transit lancera un projet visant à lancer l’amélioration des lignes au sein de Folsom.14 heures | Le public est invité à la dédicace d’une fresque communautaire au Security Public Storage le long de l’avenue Carpenter à Modesto.18 heures | Les membres de l’Association des enseignants d’Auburn Union prévoient d’exiger des mesures lors de la réunion du conseil d’administration du district d’Auburn Union de ce soir. 18h30 | Le département de police de Davis et la Police Accountability Commission organiseront un événement de sensibilisation publique pour discuter des crimes contre les biens dans la ville. PERSPECTIVES MÉTÉOROLOGIQUES DU JOUR La météorologue Tamara Berg dit que le ciel est clair et que les vents sont levés pour quelques endroits du nord de la Californie. Ce sera un début de journée venteux, en particulier le long du delta et de la vallée ouest de Sacramento. Les vents souffleront entre 15 et 20 mph jusqu’à midi à ces endroits. Un ciel ensoleillé s’annonce avec des températures douces. Les maximums de mercredi culminent dans les années 60 supérieures et dans les années 70. Les nuages ​​augmenteront un peu jeudi et vendredi, mais la zone restera sèche jusqu’au week-end. | INDICE DE MENACE D’INCENDIE KCRA 3 | Suivez les conditions d’incendie dans les régions du nord de la Californie. CARTE DE TRAFIC EN TEMPS RÉEL (Utilisateurs de l’application, cliquez ici pour voir notre carte de circulation interactive.) TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION POUR LES DERNIÈRES C’est ici que vous pouvez télécharger notre application.

