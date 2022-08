Les OG “Life After Lockup” Brittany et Marcelino ont des problèmes

S’il vous plaît, ne nous dites pas que ces OG “Lockup” sont en train de s’effondrer !

Nous sommes jeudi et nous ne sommes plus qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de “Life After Lockup” ! Nous avons un aperçu exclusif de l’épisode de demain mettant en vedette l’un de nos couples “Lockup” préférés, Brittany et Marcelino. Nous suivons ces deux-là depuis le début de la série, il est donc assez bouleversant que ce clip les trouve à l’un des points les plus bas de leur relation. Dans le clip, Marcelino arrive d’on ne sait où et Brittany demande à voir son téléphone. Vérifiez le clip ci-dessous:

Aïe… Quand Brittany regarde dans le téléphone de Marcelino, elle découvre qu’il se faufile avec d’autres femmes en ligne et qu’il regarde du porno ! Pensez-vous que c’est un enveloppement pour eux? Ou seront-ils capables de résoudre leurs problèmes ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Tiffany fait une découverte choquante à propos de Kevin qui soulève des questions sur leur relation. La caution de Lindsey peut causer des problèmes et Branwin rencontre son ex.

Le nouvel épisode de “Life After Lockup” est diffusé le vendredi 5 août à 21h HNE sur WeTV.

Allez-vous regarder?