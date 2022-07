Les offres secrètes d’Uber dévoilées – ce que nous savons jusqu’à présent

Les dirigeants d’Uber ont vu l’entreprise comme des “pirates” prenant le contrôle de l’industrie du transport avec l’aide d’amis de haut niveau, selon des documents divulgués

Un trésor de documents Uber divulgués aux médias ouvre une fenêtre sur le fonctionnement interne de l’approche parfois brutale et louche du géant du covoiturage pour se frayer un chemin pour devenir un mastodonte mondial. Voici ce que nous savons des soi-disant fichiers Uber.

Gig géant exposé Les fichiers Uber ont été obtenus par le journal britannique The Guardian et partagés avec d’autres médias pour préparer une série de rapports basés sur la fuite. Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) en est le principal partenaire.

Les fichiers comprennent plus de 124 000 documents, dont 83 000 e-mails et SMS de 2013 à 2017. C’était une période d’expansion mondiale rapide pour le géant américain, qui était alors dirigé par le co-fondateur Travis Kalanick. Il a démissionné de son poste de PDG en 2017 au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant la culture d’entreprise d’Uber.

Uber a été le pionnier d’un modèle commercial de gig-économie, et de nombreux pays n’y étaient pas préparés, d’un point de vue réglementaire. Alors que l’entreprise attirait les conducteurs avec diverses incitations et réduisait les coûts en minimisant les taxes, les chauffeurs de taxi traditionnels ont protesté contre ce qu’ils considéraient comme une concurrence déloyale.