Les offres Prime Day sur les clés Fire TV sont déjà là

Le Fire TV Stick 4K Max se trouve juste au-dessus du Fire TV Stick 4K dans la gamme Amazon. Il fournit 40 % de puissance en plus que le Fire TV Stick 4K (ce qui signifie des chargements d’applications plus rapides et une meilleure navigation globale), ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6 pour un streaming plus rapide et un contrôle vocal pour trouver facilement ce que vous voulez regarder. Si vous pouvez le balancer, voici notre choix pour le meilleur Fire TV Stick disponible. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Stick 4K Max.