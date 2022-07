Les offres Prime Day ne vous tenteront peut-être plus comme avant

Premier jour peut être amorcé à pétiller.

Près d’un quart des 1 115 consommateurs interrogés par Adobe disent qu’ils sauteront le blitz de réduction de deux jours d’Amazon, qui commence officiellement mardi. La raison : l’inflation, qui en mai a atteint un Un sommet de 8,6 % en 41 ansa englouti leurs budgets de dépenses discrétionnaires.

Plus d’un cinquième des personnes interrogées ont déclaré qu’elles s’abstiendraient des vacances de shopping d’Amazon parce qu’elles sont préoccupées par l’économie et leurs finances, tandis qu’un autre cinquième a déclaré qu’elles accordaient la priorité aux nécessités.

La collision de Prime Day avec une inflation galopante survient alors qu’Amazon et d’autres détaillants en ligne sont confrontés à une multitude de défis causés par le ralentissement de la croissance des achats en ligne. Suralimentés par une pandémie qui a empêché les gens du monde entier d’accéder aux magasins physiques, Amazon, Target et d’autres sites d’achat en ligne ont élargi l’espace d’entreposage et les opérations logistiques pour gérer l’explosion des ventes aux acheteurs, qui ont rempli des chariots virtuels depuis leur canapé. Désormais, les restrictions pandémiques ont été largement levées et les consommateurs retournent dans les magasins.

Créé en 2015, Prime Day a été un succès instantané. Au fil des ans, cependant, les vacances inventées par Amazon ont ralenti. Les ventes de l’événement de cette année devraient augmenter de 17 % pour atteindre environ 7,76 milliards de dollars, selon Insider Intelligence, une société de recherche financière. En revanche, les ventes ont augmenté de 65 %, pour atteindre 4,32 milliards de dollars en 2019. Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire et la société ne publie pas de chiffres internes sur les ventes lors de l’événement Prime Day.

Sans surprise, les grandes marques ressentent également le déclin de Prime Day, selon des initiés de l’industrie. En 2020, les entreprises ont enregistré des revenus Prime Day trois fois plus élevés que les deux semaines précédentes, selon CommerceIQ, qui aide les entreprises de commerce électronique à gérer leurs ventes. L’année dernière, le coup de pouce avait chuté à 2,5 fois. L’augmentation de Prime Day va probablement glisser pour doubler les ventes typiques cette année, selon les prévisions de CommerceIQ.

“Il ne fait pas aussi chaud qu’il y a deux ans”, a déclaré le PDG de CommerceIQ, Guru Hariharan, à propos de l’événement.

Vous pourriez rechercher de bonnes affaires ou créer un fonds en cas de catastrophe

Bien sûr, les acheteurs à la recherche d’un sou pourraient être plus tentés par les remises que d’habitude s’ils essaient d’économiser de l’argent cette année. Les gens peuvent dépenser en pensant à leurs besoins futurs, comme un ordinateur pour l’année scolaire à venir ou le remplacement d’appareils électroménagers vieillissants, selon Tory Brunker, directeur principal du marketing produit chez Adobe.

“Les consommateurs pensent peut-être qu’il vaut mieux dépenser maintenant avant que la situation ne s’aggrave”, a-t-elle déclaré à propos de l’économie.

Pourtant, ne rien acheter est la tactique ultime pour économiser de l’argent.

Meghan Greene, directrice principale de la recherche au Financial Health Network, dit que c’est quelque chose que beaucoup de gens envisagent en ce moment.

“De nombreux consommateurs rechercheront des compromis pour faire fonctionner leur budget, comme renoncer à des achats lorsque les budgets sont serrés”, en plus de rechercher des remises, a-t-elle déclaré.

Les prix sur Amazon ont augmenté conformément aux taux d’inflation, selon les données de CommerceIQ, ce qui a réduit les prétendues remises de Prime Day. Cela signifie que les achats de cette année auraient été beaucoup moins chers lors du Prime Day de l’année dernière.

Vous pourriez être surpris par les offres

Si vous avez toujours envie de dépenser, Prime Day proposera de nombreuses réductions, bien que certaines soient assorties de mises en garde. Amazon doit mettre tout en œuvre pour impressionner les acheteurs en ligne, car il y a toujours une sorte de vente en cours sur les sites de commerce électronique, explique Sucharita Kodali, analyste de la vente au détail chez Forrester.

C’est pourquoi l’entreprise accumule des remises sur des produits de plusieurs marques en plus de ses propres appareils, en mettant autant d’offres que possible sur sa page d’accueil.

“Quelque chose comme Prime Day, qui promet des offres ÉNORMES avec une rotation changeante des nouvelles offres à chaque fois que vous revenez sur le site, est toujours nouveau”, a déclaré Kodali dans un e-mail.

Vous pouvez également trouver des remises au milieu de l’été au-delà d’Amazon. Prime Day affronte désormais la vente “Black Friday in July” de Best Buy et l’événement “Deals for Days” de Walmart.

Il y a aussi des signes que certaines remises seront meilleures que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Target, par exemple, a beaucoup de stocks excédentaires à éliminer parce que les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie ont commencé à se résoudre, y compris sur les téléviseurs à écran plat.

Le hic, c’est que certains de ces articles ne sont plus en vogue. Les pantalons de survêtement et les meubles de patio ne sont pas les incontournables qu’ils étaient au plus fort du travail à domicile. Attendez-vous à ce qu’ils soient en vente ce mois-ci, dit CommerceIQ.