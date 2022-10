Les offres Prime Day d’octobre sur les écouteurs et les écouteurs sont toujours disponibles: Apple, Beats, Jabra et plus

David Carnoy/CNET

JBL, propriété de Samsung, propose quelques nouveaux ensembles d’écouteurs, le Live Pro 2 et Vivez gratuitement 2 qui sont étonnamment bons. Les deux sont équipés des mêmes haut-parleurs de 11 mm, de six microphones, de tubes ovales et d’embouts ovales en silicone. Et ils combinent également un ajustement confortable avec une forte suppression du bruit, une très bonne qualité sonore et des performances d’appel vocal, ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités robustes, y compris l’appairage Bluetooth multipoint, un indice de protection contre les éclaboussures IPX5 et la charge sans fil.

Mis à part la conception – le Live Pro 2 a des tiges tandis que le Live Free 2 est en forme de pilule – la plus grande différence entre les deux bourgeons est la durée de vie de la batterie. Les Live Free 2 sans pied sont évalués jusqu’à sept heures, tandis que les Live Pro 2 sont évalués pendant 10 heures.

Les Live Free 2 tiennent bien dans mes oreilles et sont plus petits et supérieurs aux Galaxy Buds Pro de Samsung, notamment en termes de niveau de confort. Les bourgeons sont disponibles en trois options de couleur.

