Les offres Prime d’Amazon UK continuent, offrent des réductions sur Honor 70, Magic4 Pro et Magic4 Lite 4G

L’événement Prime Early Access Deals d’Amazon UK est un bon moment pour les Britanniques pour acheter un nouveau téléphone. Honor surfe sur la vague des remises avec trois modèles : un produit phare obsédé par l’appareil photo, un milieu de gamme primé et un téléphone d’entrée de gamme courageux.

Le Honor Magic4 Pro est réduit à 808 £ (8/256 Go), 142 £ de réduction sur son PDSF. Ceci est pour le coloris noir, le cyan est de 850 £.













Honneur Magic4 Pro

Le Magic4 Pro contient deux caméras 50MP (principale et ultra large) plus une caméra téléobjectif 64MP (périscope 90 mm / 3,5x), sans parler des capteurs 3D ToF à l’avant et à l’arrière. Il dispose également d’un grand écran AMOLED de 6,81 pouces à 120 Hz (LTPO) et d’un Snapdragon 8 Gen 1 qui exécute le spectacle. La charge de la batterie de 4 600 mAh est rapide, que vous utilisiez la voie filaire ou sans fil – les deux sont évaluées à 100 W. Pour plus de détails, consultez nos critiques écrites et vidéo.

Le Honor 70 a remporté 21 récompenses de l’IFA plus tôt cette année et a été lancé à 480 £ en septembre. Le prix est maintenant tombé à 409 £ pour une unité de 8/128 Go en Crystal Silver ou Emerald Green (Midnight Black coûte 430 £).









Honneur 70

Celui-ci est un peu plus petit avec un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz et contient un appareil photo principal de 54 MP plus un appareil photo ultra large de 50 MP (pas de téléobjectif cependant). Le Snapdragon 778G + se sentait un peu décevant au prix d’origine, mais ce n’est rien qu’une bonne remise ne puisse réparer. Consultez notre revue pour un aperçu plus détaillé de ce que le Honor 70 a à offrir (et les domaines où il manque). Nous avons un examen vidéo aussi bien.

Enfin, une option pour un budget plus restreint – le Honor Magic4 Lite 4G, alias le Honor X9. Celui-ci contient également un grand écran de 6,81 pouces, un écran LCD à 90 Hz dans ce cas et une batterie assez grande de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Vous pouvez en choisir un pour 210 £, 40 £ de réduction sur son PDSF. Il existe également un modèle 5G similaire (alimenté par le Snapdragon 695 au lieu du 680) pour 280 £bien que celui-ci ne fasse pas partie des offres Prime.