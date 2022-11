Les offres pliables du Black Friday de Samsung sont folles

Il semble que les économies du Black Friday arrivent de plus en plus tôt chaque année, mais en tant que consommateurs, je ne vois pas en quoi c’est une mauvaise chose. Samsung est l’une des entreprises qui se lancent un peu tôt dans l’action, offrant des économies de temps considérables sur des appareils tels que ses derniers pliables, le Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4.

Quelle est l’importance des économies ? Vraiment gros. Avec un échange approprié, le Galaxy Z Flip 4 se résume à un prix de départ de seulement 149 $ si vous optez pour la variante T-Mobile. Le modèle déverrouillé est tombé à 249 $, ce qui est également incroyablement bon. C’est à partir de son prix d’origine de 1059 $. Et qu’en est-il du Galaxy Z Fold 4 ? Il peut être obtenu pour aussi peu que 349 $ avec le bon échange et le bon choix de transporteur, en baisse par rapport à son prix hors vente de 1799 $. Tout cela grâce à des remises instantanées en plus des économies de reprise améliorées. Samsung offre également une remise supplémentaire même pour ceux qui n’ont pas d’appareil de reprise.

Quant à savoir si ces appareils valent votre argent, nous disons absolument, oui ils le sont. Kellen affirme que le Galaxy Z Flip 4 est “le pliable à acheter”, tandis que j’ai trouvé que le Galaxy Z Fold 4 est un pliable presque parfait pour à peu près tout le monde. Habituellement, c’est le coût qui peut éloigner de nombreux consommateurs de ces téléphones, mais avec des offres comme celle-ci, cela rend les deux modèles extrêmement accessibles et c’est un grand W.

Si vous en avez vu un, votre patience a payé. Allez en prendre un.