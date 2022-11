Les offres du Cyber ​​​​Monday sur les appareils Amazon se réchauffent à la fin du Black Friday

Amazon a offert de grosses remises pour le Black Friday, et les offres sont toujours en cours car Cyber ​​lundi approches. Vous trouverez des offres sur sa gamme Echo, ses tablettes Fire, ses liseuses Kindle, ses téléviseurs Fire, entre autres. Les économies sur certains produits peuvent atteindre 70 %, ce qui fait de ces ventes un excellent moyen de garantir des cadeaux économiques pour les amis et la famille.

Vous pouvez voir tout à prix réduit pour Les soldes du Cyber ​​Monday d’Amazon ici. Si vous avez eu l’œil sur un appareil compatible Alexa, une tablette Fire ou tout autre matériel à prix réduit d’Amazon, c’est le moment idéal pour franchir le pas. Si les années précédentes sont une indication, vous pouvez vous attendre à ce que différentes couleurs et configurations de chaque modèle se vendent bientôt, alors saisissez-les pendant que vous le pouvez.

Offres Echo Dot Cyber ​​​​Monday

À 50 % de réduction, cette mise à jour 2022 de l'Echo Dot a beaucoup à offrir. Le populaire haut-parleur intelligent compact avec intégration Alexa a amélioré l'audio par rapport à la génération précédente qui offre des voix plus claires et des basses plus profondes. Il dispose également d'un nouveau capteur de température qui aide à contrôler d'autres appareils intelligents pour garder votre maison confortable. Et avec Eero intégré, cette nouvelle génération peut ajouter jusqu'à 1 000 pieds carrés de couverture Wi-Fi à un réseau Eero compatible. Lisez notre revue Echo Dot 5e génération.

Echo Afficher les offres du Cyber ​​​​Monday

Cet écran intelligent Echo Show 5 de deuxième génération possède un écran de 5,5 pouces, un appareil photo de 2 mégapixels avec un obturateur physique et intègre Alexa. L'Echo Show 5 est un excellent réveil, un haut-parleur intelligent ou un cadre photo numérique, ce qui en fait un écran intelligent parfait pour une table de chevet ou un poste de travail. Si vous allez utiliser votre écran intelligent pour afficher des recettes ou diffuser du contenu, vous voudrez peut-être opter pour un modèle plus grand, comme le 8 ou le 10. Lisez notre revue Echo Show 5 (2e génération).

Offres Amazon Kindle Cyber ​​Monday

Le Kindle Paperwhite est notre meilleur lecteur d'ebook polyvalent pour une raison. Il présente des paramètres de lumière chaude, une durée de vie de la batterie plus longue et est complètement étanche. Pour une meilleure expérience visuelle, cette édition du Kindle Paperwhite arbore un écran de 6,8 pouces, parfait pour un club de lecture virtuel. Normalement 140 $, c'est à 95 $ pour le Black Friday. Ce n'est pas son meilleur prix de tous les temps, mais c'est une remise saine de 32 %.

Offres pour le cyber lundi sur la tablette Fire

La tablette Fire 7 dispose d'un écran de 7 pouces, de 16 Go de stockage et jusqu'à 10 heures d'autonomie par charge. Vous pouvez facilement diffuser des films et des émissions, lire des livres électroniques, surfer sur le Web, passer des appels vidéo avec vos amis et votre famille et bien plus encore. De plus, si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez ajouter jusqu'à 1 To avec une carte microSD (vendue séparément).

Offres Fire TV Stick Cyber ​​​​Monday

Le Fire TV Stick 4K Max est définitivement le Fire TV Stick à considérer en ce moment. C'est 10 $ de plus que le Fire TV Stick 4K ordinaire, mais pour les 10 $ supplémentaires, vous obtenez 40 % de puissance en plus (ce qui signifie des chargements d'applications plus rapides et une meilleure navigation globale), ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6 pour un streaming plus rapide.

Offres Amazon Fire TV Cyber ​​​​Monday

Le modèle 75 pouces de la série Omni de téléviseurs Fire est doté d'un réseau de micros à champ lointain intégré, qui vous permet de contrôler ce téléviseur via des commandes vocales à l'aide d'Alexa et d'abandonner complètement la télécommande. Alexa fournit également des recommandations personnalisées sur ce qu'il faut regarder. De plus, ce téléviseur offre une prise en charge 4K, ainsi que HDR 10, Dolby Vision et Dolby Digital Plus, vous offrant une expérience cinématographique à la maison.

Offres Blink Cyber ​​Monday

Si vous recherchez une sonnette vidéo économique, Blink propose une excellente option. Ces gadgets sont utiles car vous recevrez des alertes lorsque quelqu'un s'approche afin que vous sachiez quand une entreprise ou un colis arrive. Cette sonnette vidéo particulière peut être câblée ou utilisée avec la batterie incluse, vous offrant une flexibilité optimale (et une installation facile par rapport à certains concurrents). Lisez notre aperçu de la sonnette vidéo Blink.

Offres Eero Cyber ​​​​Monday

L'Eero Pro 6E offre d'excellentes performances et vitesses à toutes les générations d'appareils Wi-Fi. Il prend entièrement en charge le Wi-Fi 6E, ce qui signifie qu'il peut envoyer des signaux dans la bande ultra large de 6 GHz, ainsi qu'un port WAN pouvant recevoir des vitesses filaires entrantes pouvant atteindre 2,5 gigabits par seconde. Ce pack de trois peut couvrir jusqu'à 6 000 pieds carrés, éliminant essentiellement les zones mortes. Il prend également en charge Zigbee et Thread/Matter. Si vous avez une grande maison et que vous avez besoin d'un signal rapide et fiable, c'est une bonne affaire.

