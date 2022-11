Les offres du Cyber Monday se terminent bientôt : ne manquez pas ces 77 ventes à moins de 50 $

Le Fire TV Stick 4K Max se situe au-dessus du Fire TV Stick 4K dans la gamme Amazon, ce qui en fait l’une des meilleures options pour beaucoup de gens. C’est 10 $ de plus que le Fire TV Stick 4K ordinaire, mais pour les 10 $ supplémentaires, vous obtenez 40 % de puissance en plus (ce qui signifie des chargements d’applications plus rapides et une meilleure navigation globale), ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6 pour un streaming plus rapide.