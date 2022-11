Les offres du Black Friday apportent des prix historiquement bas sur les haut-parleurs et les écouteurs JBL

Tout va mieux avec un peu de musique, et en ce moment, vous pouvez acheter certains de nos haut-parleurs et écouteurs préférés absolus en vente afin que vous puissiez emporter de la musique avec vous à peu près n’importe où. JBL fabrique des tonnes d’appareils audio puissants et abordables, et grâce à tous les premières offres du Black Friday, vous pouvez en acheter aux prix les plus bas jamais vus. Cela inclut des remises record sur le compact robuste Avancée et beaucoup plus. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, mais les offres vont et viennent assez rapidement avant le Black Friday, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ces haut-parleurs JBL sont compacts, robustes et prêts pour tout type d’aventure que vous pourriez leur lancer. À seulement 25 $, 50 % de réduction et le prix le plus bas jamais vu, le est l’un des modèles les plus abordables disponibles, et a été . Il est recouvert de tissu au lieu de plastique nu, il a donc une certaine protection contre les chutes, et il comprend également une boucle de corde intégrée pour que vous puissiez l’accrocher ou l’attacher à votre sac.

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus grand et plus robuste, vous pouvez choisir le — le plus récent modèle de sa gamme et un autre de nos enceintes Bluetooth préférées pour 2022. Il est idéal pour une utilisation hors réseau avec un puissant pilote de 45 mm, jusqu’à 12 heures d’écoute et un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67. Vous pouvez actuellement le récupérer pour 90 $, soit 40 $ de réduction et le prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour.

Plus d’offres d’enceintes JBL :

Et les haut-parleurs ne sont pas la seule chose que JBL a en vente pour le moment. Si vous aimez les AirPod élégants d’Apple, mais que vous ne voulez pas dépenser 249 $ pour le nouveau AirPods Pro de deuxième générationvous pouvez vous procurer une paire de écouteurs, que nous avons nommés meilleure alternative AirPods Pro économique pour 2022. Ils disposent d’une suppression adaptative du bruit qui s’ajuste automatiquement en fonction de votre environnement, de six microphones intégrés pour une qualité d’appel vocale impressionnante, de 40 heures d’écoute et ils sont actuellement à 50 % de réduction, ce qui fait baisser le prix à un niveau record de 75 $. .

Plus d’offres d’écouteurs JBL :

Et pour encore plus de bonnes affaires, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs Black Friday vous pouvez magasiner dès maintenant.