Les offres d’emploi ont fortement chuté en juin alors que le marché du travail montre des signes de ralentissement

Un homme passe devant un panneau “We Are Hiring” à New York le 8 juillet 2022.

Les offres d’emploi ont plongé en juin à leur plus bas niveau depuis septembre 2021, signe potentiel qu’un marché du travail historiquement tendu commence à ralentir.

Le nombre total de postes vacants est tombé à environ 10,7 millions jusqu’au dernier jour de juin, soit une baisse de 605 000 ou 5,4%, selon l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation du travail publiée mardi par le Bureau of Labor Statistics.

Les marchés recherchaient des ouvertures de 11,14 millions, selon FactSet.

Même avec la forte baisse, il y avait encore 1,8 emplois ouverts par travailleur disponible, avec une différence totale de près de 4,8 millions.

Les embauches ont également ralenti au cours du mois, chutant de 2 % à 6,37 millions, tandis que le niveau de démissions, un indicateur de la mobilité et de la confiance des travailleurs, a peu changé mais bien en deçà des niveaux records observés plus tôt cette année. Les séparations ont également légèrement diminué, chutant de 1,4 % à 5,93 millions.

Les responsables de la Réserve fédérale surveillent de près les chiffres du JOLTS lorsqu’ils évaluent l’évolution future du marché du travail et son influence sur les taux d’intérêt. La Fed a décrété cette année quatre hausses de taux d’intérêt totalisant 2,25 points de pourcentage dans le but de contrôler l’inflation qui a atteint son rythme le plus rapide depuis novembre 1981.

La masse salariale non agricole a augmenté de 372 000 en juin et le taux de chômage s’est maintenu à 3,6 %. Les chiffres de juillet seront publiés vendredi, les économistes interrogés par Dow Jones recherchant une augmentation de 258 000.