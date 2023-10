Les offres d’emploi mentionnant l’IA ont plus que doublé depuis 2021 : LinkedIn

Depuis que l’intelligence artificielle a commencé à exploser à la fin de l’année dernière, un flux constant de questions et d’inquiétudes a surgi. Mon travail sera-t-il impacté, vais-je être licencié, mon quotidien va-t-il changer grâce à l’IA générative ?

Il n’existe pas encore de réponse à bon nombre de ces questions, mais il est déjà clair que l’IA aura un immense impact sur le marché du travail. Et cet impact a déjà commencé.

Les offres d’emploi sur LinkedIn qui mentionnent l’IA ou l’IA générative ont plus que doublé à l’échelle mondiale entre juillet 2021 et juillet 2023, selon de nouvelles données de la plateforme d’emploi et de réseautage.

Certains pays ont connu une augmentation encore plus importante par rapport à la moyenne mondiale de 2,2x : le Royaume-Uni a connu une augmentation de 2,3x, tandis que l’Allemagne et la France ont connu des hausses de 2,6x et 2,8x respectivement.

Le changement se produit dans tous les secteurs, a déclaré à CNBC Make It Olivier Sabella, vice-président de LinkedIn Talent Solutions pour EMEA et LATAM.

« Nous constatons une demande croissante de compétences en IA dans un large éventail de secteurs et de zones géographiques », a-t-il déclaré.

« Ces offres d’emploi varient de rôles où des professionnels travailleront directement sur le développement de l’IA, comme celui d’ingénieur en IA, à des offres d’emploi où l’IA est répertoriée comme une compétence requise – par exemple un chef de produit numérique ou un consultant en cybersécurité », a expliqué Sabella.

Les employés potentiels réagissent à cette évolution vers une place plus importante de l’IA dans les emplois.

« Les offres d’emploi LinkedIn qui mentionnent l’intelligence artificielle ou l’IA générative ont connu une croissance des candidatures 17 % plus élevée au cours des deux dernières années que les offres d’emploi sans de telles mentions », indique la plateforme. Tendances mondiales des talents rapport, publié ce mois-ci, dit.

Et même parmi ceux qui ne postulent pas encore à des emplois liés à l’IA, l’appétit pour l’utilisation des dernières technologies est évident, comme le montre une enquête LinkedIn menée auprès de près de 30 000 professionnels du monde entier.

Quatre-vingt-neuf pour cent des professionnels interrogés dans le monde se sont déclarés enthousiastes à l’idée d’utiliser l’IA. Cependant, tous les pays ne sont pas aussi enthousiastes : par exemple, seulement 76 % des professionnels britanniques sont d’accord.

Cinquante-sept pour cent des professionnels dans le monde déclarent vouloir en savoir plus sur l’IA. Cela se reflète dans l’augmentation des compétences en IA, avec de plus en plus d’utilisateurs de LinkedIn déclarant savoir comment travailler avec des outils et des produits basés sur l’IA.

« Le rythme auquel les membres de LinkedIn ont ajouté des compétences en IA à leurs profils a presque doublé depuis le seul lancement de ChatGPT », a déclaré Sabella. Depuis début 2016, le nombre de personnes déclarant posséder des compétences en IA a été multiplié par neuf, a-t-il ajouté.

Alors que les employeurs et les employés tentent de s’adapter à un avenir professionnel qui inclut l’IA, les compétences sont devenues un sujet brûlant. Des questions ont émergé quant aux compétences nécessaires et à la manière dont elles doivent être développées, certains affirmant que même des connaissances de base peuvent être bénéfiques.

Il est important de développer des compétences en IA à mesure que les environnements de travail évoluent et que les attentes et les exigences en matière d’emploi évoluent, a déclaré Sabella.

« L’évolution des compétences est un changement à long terme et quelque chose qui est déjà présent à l’esprit de nombreux dirigeants d’entreprise », a-t-il expliqué.

Alors qu’il devient très évident que l’IA aura un impact sur les emplois et fonctionnera pour tout le monde à l’avenir, l’élargissement de vos compétences est considéré comme de plus en plus important lorsqu’il s’agit de carrières à l’épreuve du temps.