Les offres d’emploi chutent d’un demi-million

Il y avait environ un demi-million d’offres d’emploi de moins en mai que le mois précédent, fournissant au moins un signe modeste que le marché du travail ultra-tendu pourrait se relâcher un peu, a rapporté jeudi le département du Travail.

Les surveillés de près Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre a montré que les inscriptions sont tombées à 9,82 millions, en baisse de 496 000 par rapport à avril et en dessous de l’estimation consensuelle de 9,9 millions de FactSet. Les ouvertures ont dépassé le bassin de main-d’œuvre disponible de 1,6 pour 1 pour le mois, un niveau qui était plus proche de 2 pour 1 il y a quelques mois à peine.

La baisse aurait été encore plus prononcée s’il n’y avait pas eu une augmentation de quelque 61 000 postes liés au gouvernement. Les ouvertures ont chuté dans les soins de santé et l’assistance sociale (-285 000) ainsi que dans la finance et les assurances (-139 000).

Le rapport arrive au milieu de signes contradictoires de la direction que prend le marché du travail.

Plus tôt jeudi, la société de services de paie ADP a annoncé un nombre impressionnant de 497 000 nouveaux emplois dans le secteur privé en juin, soit plus du double de l’estimation de 220 000 Dow Jones.

Ce rapport a fait craindre que la Réserve fédérale doive rester ferme sur l’inflation et continuer à faire monter les taux d’intérêt.

Dans un discours jeudi matin, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, s’est dite préoccupée par le fait que l’inflation ne baisse pas assez rapidement et qu’une politique monétaire plus restrictive sera nécessaire, notamment pour remédier aux déséquilibres du marché du travail.

« Les offres d’emploi restent bien au-dessus du niveau de 2019. Les licenciements restent faibles. Rien n’indique une détérioration brutale des conditions du marché du travail », a déclaré Logan dans un discours prononcé à l’Université Columbia de New York.

« Les perspectives persistantes d’une inflation supérieure à l’objectif et d’un marché du travail plus fort que prévu appellent une politique monétaire plus restrictive », a-t-elle ajouté.

Le rapport JOLTS a montré une augmentation du niveau des démissions, souvent une indication d’un marché du travail tendu où les travailleurs sont convaincus qu’ils peuvent quitter leur emploi actuel pour de meilleures opportunités. Les démissions ont augmenté de 250 000, portant le taux à 2,6 %, soit une augmentation de 0,2 point de pourcentage.

Les embauches ont légèrement augmenté tandis que les licenciements et les licenciements ont baissé.

Dans un rapport séparé jeudi matin, l’indice ISM des services pour juin a affiché une augmentation inattendue à 53,9, ce qui représente la part des entreprises qui ont déclaré une expansion. C’était en hausse par rapport à 50,3 en mai et au-dessus de l’estimation de 51,3. Une lecture supérieure à 50 indique une expansion.

L’indice de l’emploi est reparti en expansion, grimpant de 3,9 points à 53,1. Cependant, l’indice des prix a reculé de 2,1 points à 54,1. L’activité commerciale et la production ont bondi à 59,2, soit une augmentation de 7,7 points.