Les offres d’emploi chutent au milieu des efforts de la Fed pour refroidir le marché du travail

Les travailleurs trient les colis dans une installation de FedEx Express lors du Cyber ​​Monday à Garden City, New York, le lundi 28 novembre 2022.

Les offres d’emploi ont chuté en octobre au milieu des efforts de la Réserve fédérale pour calmer un marché de l’emploi en feu, a rapporté mercredi le département du Travail.

La Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre, un indicateur étroitement surveillé du ralentissement de la main-d’œuvre, a montré qu’il y avait 10,3 millions de postes vacants pour le mois. C’est une baisse de 353 000 par rapport à septembre et de 760 000 par rapport à il y a un an.

Cela a laissé 1,7 offres d’emploi par travailleur disponible pour le mois, en baisse par rapport à un ratio de 2 pour 1 il y a quelques mois à peine.

La Fed a instauré une série de hausses de taux visant à faire baisser l’inflation galopante. Un domaine d’intérêt particulier a été le marché de l’emploi extrêmement tendu, avec un taux de chômage de 3,7 % et des gains salariaux qui contribuent à alimenter les pressions sur les prix.

Alors que les chiffres mensuels peuvent être volatils, le rapport JOLTS a fourni au moins une certaine mesure que les efforts de lutte contre l’inflation de la Fed pourraient avoir un impact. Le rapport est venu le même jour que la société de traitement de la paie ADP a annoncé des gains d’emplois de seulement 127 000 en novembre, le total le plus bas depuis janvier.

Le niveau de démissions, une mesure de la confiance des travailleurs dans le fait qu’ils peuvent facilement passer d’un emploi à un autre, a également diminué, baissant légèrement à 4,026 millions, en baisse de 34 000 par rapport à il y a un mois et bien en dessous du record de 4,5 millions en novembre 2021 pendant ce qui avait été surnommé “La grande démission”.

Le nombre total de séparations a augmenté à 5,68 millions, tandis que les licenciements et les licenciements ont également augmenté, en hausse de 58 000 à 1,39 million.

Le département du Travail publiera vendredi les chiffres de la croissance de la masse salariale pour décembre. Les économistes s’attendent à une croissance de l’emploi de 200,00 pour le mois, selon les estimations de Dow Jones.