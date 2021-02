Les offres d’emploi Apple suggèrent qu’il cherche peut-être à commencer à travailler sur la 6G bien avant le temps

Apple a lancé ses premiers smartphones 5G en 2020. Maintenant, il semble que le géant basé à Cupertino cherche déjà à commencer à travailler sur la prochaine génération de connectivité cellulaire 6G, alors que la société a publié une offre d’emploi cette semaine à la recherche d’ingénieurs de recherche en systèmes sans fil pour réseaux actuels et de prochaine génération. La liste des emplois indique que les candidats auront l’opportunité unique de créer la technologie sans fil de prochaine génération qui aura un impact profond sur les futurs produits Apple, laissant entendre que la société vise à être un leader de la 6G au lieu de s’appuyer sur d’autres entreprises.

Les offres d’emploi publiées par Apple concernent des postes dans les bureaux d’Apple dans la Silicon Valley et à San Diego, deux endroits où l’entreprise travaille sur le développement de technologies sans fil et la conception de puces. «Dans ce rôle, vous serez au centre d’un groupe de recherche de pointe chargé de créer des technologies d’accès radio perturbatrices de nouvelle génération au cours de la prochaine décennie», indique la liste des emplois. Les personnes embauchées rechercheront et concevront la communication sans fil de la prochaine génération (6G). systèmes pour les réseaux d’accès radio, indique en outre la liste des emplois.

Maintenant, alors qu’Apple cherche des gens pour travailler sur la 6G, on dit que la 6G ne devrait pas être déployée avant 2030. Étant donné que même la 5G n’a encore connu un déploiement très limité que dans plusieurs domaines, il est sûr de supposons que la 6G n’est pas proche. Cependant, Apple recrutant des personnes pour le réseau de nouvelle génération indique que le géant basé à Cupertino veut rester en avance dans la technologie à venir.

Actuellement, l’iPhone utilise les modèles 5G de Qualcomm et compte tenu de la façon dont il envisage de mettre fin à la dépendance d’autres marques au détriment des composants pour ses appareils, Apple pourrait chercher à être plus autonome au moment où la 6G deviendra une chose. Même avec la 5G, la série iPhone 12 était l’un des derniers produits phares majeurs à prendre en charge la 5G.