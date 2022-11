Les offres de voitures du Black Friday sont difficiles à trouver même si les prix baissent

Il fut un temps où le Black Friday dans le secteur de la vente de voitures signifiait une multitude de grands événements de vente chez les concessionnaires dont les lots étaient remplis de véhicules neufs.

De nos jours, alors que les stocks sont toujours réduits en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les remises ne sont plus aussi généreuses qu’elles l’étaient autrefois. Et la plupart des automobiles ne restent pas longtemps sur des lots en raison de la demande persistante, ce qui signifie que les concessionnaires n’ont pas à fournir beaucoup d’incitations aux acheteurs de voitures pour qu’ils effectuent l’achat.

Cependant, la situation s’améliore lentement avec de modestes améliorations des stocks sur les lots des concessionnaires, car la hausse des taux d’intérêt exerce une pression sur l’abordabilité.

“Nous constatons un assouplissement de la prime que les gens paient au-dessus [sticker price]”, a déclaré Ivan Drury, responsable principal des informations chez Edmunds.