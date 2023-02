Les offres de Russo et McCabe suggèrent que les clubs WSL sont plus ouverts aux transferts

Arsenal a fait un effort tardif pour signer la star de Man United et de l’Angleterre Alessia Russo en janvier. Est-ce un signe de plus d’affaires entre les plus grandes équipes de la WSL ? Morgan Harlow – MUFC/Manchester United via Getty Images

En 2017, après de nombreuses négociations, le défenseur central espagnol Mapi Leon est passé de l’Atletico Madrid, alors champion de la ligue, au finaliste de Barcelone. Alors qu’il reste un an à son contrat avec le ColchonerasBarcelone a été contraint de payer 50 000 € à ses rivaux de la ligue pour s’assurer les services de Leon, ce qui en fait le premier transfert féminin payé entre deux clubs espagnols.

Pourtant, en dehors de la migration habituelle des joueuses de Paris, la capitale française, vers Lyon, les déplacements d’équipes rivales se battant pour le même argenterie nationale restent rares dans le football féminin. Bien qu’il y ait des joueurs à travers l’Europe qui jouent maintenant pour des rivaux de leurs anciens clubs, ils ont souvent évolué indirectement. Prenons par exemple la milieu de terrain de Wolfsburg Jill Roord qui, plutôt que de passer directement du Bayern Munich à ses rivales en titre de Frauen-Bundesliga, a passé deux saisons à Arsenal en Super League féminine avant de retourner en Allemagne.

C’est dans cet esprit que les sourcils se sont rapidement levés lorsque la nouvelle a éclaté la semaine dernière que Chelsea avait fait une offre pour signer la défenseure / attaquante gauche d’Arsenal, Katie McCabe.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Bien que Chelsea ait déjà signé des joueurs d’Arsenal et que trois des premières équipes des Blues qui ont remporté le titre WSL en 2015 (la milieu de terrain Katie Chapman, les défenseurs Gilly Flaherty et Niamh Fahey) soient venues directement des Gunners, la proposition était tout à fait différente. quand ils avaient fait leurs déplacements respectifs à travers Londres. Même le seul ancien joueur d’Arsenal dans l’équipe actuelle de Chelsea, Lauren James, était venu dans l’équipe d’Emma Hayes après trois saisons à Manchester United.

Moins de 48 heures après l’approche, Arsenal – après avoir déclaré que McCabe n’était pas disponible – a ensuite renvoyé la bulle WSL dans une frénésie avec une offre tardive pour Man United et l’attaquant anglais Alessia Russo. Ils n’essayaient pas seulement d’attirer un joueur loin de l’un de leurs rivaux en titre, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’ils offraient un montant record du monde à United pour un joueur avec seulement une demi-saison restante sur son contrat.

Après le rejet de cette offre, Arsenal est également retourné à United avec une offre renouvelée, tel que rapporté par Molly Hudson, essayant de rendre l’affaire plus acceptable en proposant l’un de leurs propres attaquants. Bien que des sources aient dit à ESPN qu’un accord était probable, United a refusé ce qui aurait été des frais de transfert record dans le football féminin et a annoncé que Russo n’était “pas à vendre à n’importe quel prix”.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Bien qu’aucun des mouvements de choc ne se soit produit en janvier, il semble que nous ayons vu une autre barrière ou tabou dans la WSL brisée, car les clubs en haut du tableau peuvent se sentir enhardis pour s’approcher et tenter, avec des sommes relativement importantes de cash, pour les amener à se séparer de leurs joueurs. Il est fort possible que nous voyions plus de ces approches même si elles se heurtent à des rejets fermes, car l’augmentation soudaine des frais de transfert pourrait devenir un facteur plus important.

En faisant une approche aussi large pour signer Russo, Arsenal a au moins alerté le joueur de son intérêt et de sa volonté de dépenser gros pour la débarquer. Si l’international anglais décide de ne pas signer de nouveau contrat à Manchester, un déménagement à Londres pourrait bien être un peu plus attrayant pour l’attaquant. Mais tout comme l’idée que les équipes du top quatre tentent de voler les joueurs les uns des autres, c’est un point à considérer avant la prochaine fenêtre de transfert.