Les offres de Phil Knight d’acheter les Portland Trail Blazers repoussées par Jody Allen

Phil Knight, reconnu comme le co-fondateur de Nike, continue de faire sa candidature pour devenir propriétaire de la NBA – et il est continuellement refusé.

Selon un rapport du Wall Street Journaldepuis plus d’un an maintenant, Knight n’a pas été en mesure d’établir une ligne de communication avec Jody Allen dans le but d’acheter les Portland Trail Blazers.

Allen est l’exécuteur testamentaire de la succession dotée par son défunt frère, Paul Allen, co-fondateur de Microsoft. Après son décès en 2018 en raison d’un cancer, les instructions de Jody Allen étaient de liquider ses actifs d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars et d’allouer la majeure partie des bénéfices à des causes caritatives.

Knight et Alan Smolinsky – un investisseur immobilier et propriétaire minoritaire des Los Angeles Dodgers – ont commencé à contacter Allen pour acheter les Trail Blazers, offrant apparemment plus de 2 milliards de dollars pour acquérir la franchise en juin dernier.

Cependant, selon le rapport, non seulement Allen a nié leur offre sans contre-offre, mais elle n’a pas non plus pris d’appel téléphonique.

« Phil Knight et moi n’avons pas parlé », a déclaré Allen au Wall Street Journal l’année dernière.

Les rapports indiquent qu’Allen a redirigé Knight et Smolinsky vers Bert Kolde, le vice-président des Trail Blazers, qui a également dit au Knight et à Smolinsky que « les Trail Blazers ne sont toujours pas à vendre ».

Selon le rapport, Knight et Smolinsky ont réessayé à de nombreuses reprises, y compris plus tôt cette année, disant à Allen qu’ils étaient conscients que la valeur de l’équipe avait probablement augmenté et qu’ils souhaitaient toujours conclure un accord. Les deux étaient prêts à faire une offre supérieure à leur offre initiale, mais Allen les a de nouveau renvoyés à Kolde. La discussion n’a pas abouti à une vente.

Knight a même écrit à la main une lettre à Allen et a reçu un e-mail d’une personne parlant au nom d’Allen disant que « les équipes sportives de Paul Allen ne sont pas sur le marché ».

Allen a acheté les Trail Blazers pour 70 millions de dollars en 1988 et les Seahawks de Seattle pour 194 millions de dollars en 1997.

