Les offres de chaussures d’athlètes universitaires à l’ère NIL sont remplacées par des contrats scolaires lucratifs avec de grandes marques

LINCOLN, Neb. (AP) — Harper Murray enfile ses chaussures de volleyball Adidas lorsqu’elle s’entraîne ou participe à un match pour le Nebraska, l’une des meilleures équipes du pays. Ce n’est pas nécessairement la marque qu’elle choisirait ; c’est parce que l’entreprise allemande est le fournisseur officiel de son école et que les athlètes, les entraîneurs et le personnel sont tenus de porter ses produits.

Reilly Heinrich du Texas et Ashley Le de Virginie portent des Nike parce que leurs écoles sont sous contrat avec le géant de la chaussure. Heinrich porte en fait des chaussures de basket-ball portant le swoosh familier parce qu’elle dit qu’elles s’ajustent mieux que les chaussures de volley-ball de Nike.

Tous trois sont également ambassadeurs de la marque pour un nouvelle marque de chaussures de volley-ball, Avolidont ils font la promotion sur les plateformes de médias sociaux dans le cadre de leurs accords de rémunération en matière de nom, d’image et de ressemblance avec la startup basée à Portland, dans l’Oregon, également la ville natale de Nike.

Les trois peuvent vanter Avoli autant qu’ils veulent, mais il est très peu probable qu’ils portent un jour la marque lorsqu’ils représentent réellement leurs écoles en compétition – un obstacle familier et apparemment insurmontable pour les athlètes de nombreux sports universitaires. Bien qu’ils aient désormais la liberté de gagner de l’argent grâce aux mentions NIL, ils restent redevables aux termes des contrats de vêtements qui versent des millions à leurs écoles et rien à eux. Adidas, par exemple, donnera au Nebraska 4,85 millions de dollars en espèces et plus de 6 millions de dollars en produits cette année, le septième d’un contrat de 11 ans d’une valeur totale de 128 millions de dollars.

Murray, la recrue n°1 du lycée l’année dernière et déjà l’une des meilleures joueuses de la deuxième équipe nationale, a déclaré qu’elle acceptait qu’elle doive porter des Adidas dans le cadre de son jeu pour les Cornhuskers.

« Je pense que si j’avais la possibilité de porter une autre chaussure, je choisirais à 100 % Avoli », a-t-elle déclaré. « De toute évidence, ce n’est pas vraiment une option. »

Ce devrait être le cas, selon Ramogi Huma, directeur exécutif du groupe de défense College Athletes Players Association. Il a déclaré que les athlètes universitaires devraient pouvoir porter les chaussures de leur choix.

Limiter les athlètes à la marque à laquelle leur école est affiliée crée deux problèmes, a-t-il déclaré. Premièrement, cela empêche les athlètes d’atteindre leur plein potentiel de gains NIL, car ils ne peuvent pas porter ces chaussures en compétition, au moment où elles attirent le plus l’attention. Deuxièmement, la performance d’un athlète pourrait être compromise si la chaussure qu’elle porte ne lui convient pas correctement.

« C’est une question de santé et de sécurité », a déclaré Huma. « Si votre pied est pressé, c’est un problème. Regardez les joueurs de volley-ball. Beaucoup d’entre eux sont grands et peuvent avoir des pieds plus larges que la moyenne. Tout le monde est fait différemment.

Les chaussures sont un problème dans n’importe quel sport, a déclaré Le, mais les mouvements associés au volleyball rendent essentiel un bon ajustement.

« Le volley-ball est l’un des sports les plus liés au saut d’obstacles », a-t-elle déclaré. « La chaussure, notamment la stabilité de la cheville et la capacité de se déplacer latéralement et verticalement sans risquer de se blesser, est très importante. »

Il serait rare qu’un athlète universitaire porte une chaussure autre que la marque du sponsor de l’école.

Par exemple, le contrat Adidas avec le Nebraska stipule que si un athlète subit une blessure, une douleur ou un inconfort suffisamment grave pour affecter ses performances, Adidas aura la possibilité de remédier au problème. Si le problème persiste, l’athlète peut porter une autre marque mais son logo doit être masqué. Les contrats Nike ont un langage similaire. En règle générale, un médecin indépendant doit vérifier si l’athlète a besoin d’une exception.

En 2021, le Missouri a envisagé mais n’a pas adopté un amendement à sa loi d’État NIL qui aurait permis aux athlètes de porter des chaussures de leur choix lors des activités d’équipe obligatoires. Le Nouveau-Mexique a adopté l’année dernière un projet de loi donnant aux athlètes la liberté de choisir leurs chaussures, mais cette disposition a été supprimée lors de la session 2023 ; Le sénateur d’État Antonio Maestas, l’un des co-parrains du projet de loi original, a déclaré qu’il ne savait pas comment cela s’était produit.

Murray, du Nebraska, a déclaré qu’elle avait changé de chaussures de volleyball et de basket-ball au fil des ans. Heinrich a déclaré qu’elle portait des chaussures de volley-ball qu’elle n’aimait pas vraiment lorsqu’elle était au lycée et qu’elle jouait en club et qu’elle avait opté pour des chaussures de basket-ball Nike au Texas parce qu’elle avait découvert qu’elles donnaient plus de soutien à son pied. Le porte des chaussures de volley-ball depuis qu’elle est petite, principalement parce qu’elle trouvait les chaussures de basket-ball trop lourdes et trop larges pour elle.

Les géants de la chaussure de sport proposent tous des gammes de chaussures de volley-ball, mais les cofondateurs d’Avoli, Mark Oleson et Rick Anguilla, ont déclaré que leur marque était entièrement dédiée à ce qu’ils croient être. un marché mal desservi. Une caractéristique de la chaussure Avoli réside dans les petits trous dans les semelles pour assurer la ventilation, ce que les jeunes joueurs ont déclaré vouloir.

Oleson et Anguilla, qui ont des années d’expérience dans divers aspects du secteur des chaussures de sport auprès de différentes marques, ont refusé de critiquer leurs concurrents géants.

« Est-ce qu’ils fabriquent de mauvaises chaussures de volley-ball ? dit Oléson. « Je dirais que ce que nous faisons, c’est fabriquer une chaussure de volley-ball très spécifique pour l’athlète féminine, comment elle bouge, saute, s’accroupit, pivote, plonge et comment elle va vivre tout au long de son tournoi. »

Sophie LeRoux, porte-parole d’Adidas, a déclaré dans un e-mail que les chaussures de volley-ball de son entreprise sont « construites selon une approche prioritairement féminine » et conçues en collaboration avec des joueuses professionnelles et amateurs. Adidas a des partenariats avec des fédérations de volleyball en Europe et en Chine ainsi que dans toute l’Amérique du Nord.

LeRoux a refusé de commenter les contrats de parrainage de l’entreprise avec les collèges. Nike n’a pas répondu aux messages.

Anguilla a déclaré qu’Avoli se contentait de vendre ses produits de volleyball aux jeunes joueurs et ne craignait pas de pénétrer le marché du parrainage universitaire.

« Avec quelqu’un comme Harper Murray ou n’importe lequel des athlètes que nous avons signés dans le cadre d’accords NIL, ils touchent 25, 50, 100 000 personnes sur leurs réseaux sociaux », a déclaré Anguilla. « Lorsque nous commençons à penser au public, NIL va vraiment avoir un impact à long terme sur la valeur de ces contrats toutes écoles. Si nous pouvons utiliser les athlètes pour faire connaître notre produit et si le produit est excellent, nous aimons cette équation.

Cela n’aide pas les athlètes qui ne peuvent pas porter les chaussures qu’ils souhaiteraient en compétition. Harper a déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec les chaussures Adidas. Elle préfère simplement le soutien et la sensation de son Avolis.

La question des chaussures est personnelle à Huma, un ancien joueur de football de l’UCLA qui a déclaré avoir dû subir une opération au pied en 1996 à cause de chaussures mal ajustées.

Huma a déclaré que les athlètes universitaires devraient recevoir une part des revenus des contrats de vêtements scolaires et que, en tant que partenaires des écoles, les athlètes pourraient accepter de porter des chaussettes, des bracelets, des bandeaux et d’autres accessoires dans le cadre de ces contrats.

Les chaussures, a déclaré Huma, sont différentes car certaines marques n’offrent pas toujours un ajustement optimal.

« Porter le même maillot ne posera pas de problème en termes de santé », a-t-il déclaré. « Chaussures? Cela compte beaucoup.

