Les offres d’automne de McDonald’s comprennent un repas prolongé à 5 $, un double cheeseburger à 50 cents et plus encore

McDonald’s lance une nouvelle série de promotions saisonnières pour aider les Américains à économiser sur les éléments de son menu cet automne, alors que les restaurants de restauration rapide et à service rapide continuent de rivaliser pour attirer les clients affamés à la recherche du meilleur rapport qualité-prix.

Nouvelles promotions de menus McDonald’s pour l’automne, prolongation de l’offre de repas à 5 $

McDonald’s a prolongé son offre populaire de repas à 5 $ pour l’automne. McDonald’s

Le très populaire forfait repas à 5 $ lancé plus tôt cette année et acclamé par la critique sera désormais disponible jusqu’en décembre, a indiqué la société. annoncé Jeudi.

La commande combo comprend un choix de sandwich McDouble ou McChicken, de petites frites, de quatre Chicken McNuggets et d’une petite boisson gazeuse.

McDonald’s a lancé plusieurs offres sur son menu pour l’automne. McDonald’s

Le 18 septembre, pour célébrer la Journée nationale du cheeseburger, le Golden Arches offrira à ses clients des doubles cheeseburgers à 50 cents.

En l’honneur de la Journée nationale du sandwich au poulet frit le 9 novembre, les clients peuvent obtenir un sandwich au poulet McCrispy pour seulement 2 $.

De plus, entre le 4 novembre et le 2 décembre, les clients peuvent commander à l’avance via l’application ou au restaurant pour obtenir une offre de 10 Chicken McNuggets pour seulement 1 $, une fois par semaine et par client.

Une nouvelle promotion pour les cheeseburgers à 50 cents à l’occasion de la Journée nationale du cheeseburger chez McDonald’s. McDonald’s

Après le succès de sa Journée nationale de la frite et de ses cadeaux cet été, McDonald’s prolongera ses « Vendredis frites gratuits », où les clients pourront obtenir une frite moyenne gratuite pour tout achat minimum de 1 $.

Les prix des offres et des promotions peuvent varier selon l’emplacement, car les franchisés McDonald’s sont des propriétaires d’entreprise indépendants et fixent leurs propres prix.