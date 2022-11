Les offres Black Friday sur les purificateurs d’air vous permettent d’économiser jusqu’à 300 $ sur les modèles Molekule

Vendredi noir est presque arrivé et la plupart des meilleures ventes sont déjà en ligne. Si vous espérez utiliser les soldes pour décrocher un Offre purificateur d’air cette année, vous avez de la chance. Deux des meilleurs modèles de Molekule sont en promotion pour une durée limitée. Ses purificateurs d’air haut de gamme Molekule Air Pro et ses purificateurs d’air Air Mini Plus plus compacts sont à prix réduit sur Amazon avec .

Purificateurs d’air peut soulager les allergies saisonnières et la pollution de l’air intérieur, mais le purificateur Air Pro est une mise à niveau majeure et est à partir de 1 000 $. Il offre un débit d’air trois fois supérieur à celui des appareils grand public Molekule précédents et comprend un capteur de particules, un mode manuel à six vitesses et deux modes de protection automatiques. Cela peut réduire le niveau sonore la nuit afin que vous soyez protégé même pendant votre sommeil, ce qui en fait également une bonne option pour les grandes pièces de la maison.

Le purificateur d’air Air Pro est doté de la technologie unique PECO, ou oxydation photoélectrochimique, qui détruit le pollen, les moisissures, les virus bactériens et les produits chimiques pour garder votre air propre. Ceci est différent des systèmes de filtration HEPA courants sur d’autres purificateurs d’air. Cependant, il est approuvé par la FDA en tant que dispositif médical de classe II 510(k).

Avec la capacité de purifier jusqu’à 1 000 pieds carrés, l’Air Pro est destiné aux bureaux professionnels, halls et autres grands espaces. L’application comprend des informations sur l’appareil, l’état du filtre et les niveaux de particules d’air.

Si vous n’avez pas besoin de couverture pour un si grand espace, vous pouvez vous procurer le Molekule Air Mini Plus , Au lieu. C’est une économie de 151 $. Il purifie jusqu’à 250 pieds carrés et offre cinq vitesses manuelles.

