Les offres Black Friday de Target ne dureront pas éternellement : ne manquez pas

Vendredi noir approche à grands pas et les magasins de détail réduisent considérablement les prix dans tous les domaines. Début octobre, Target a lancé ses ventes avec des offres anticipées. Bien que ceux-ci soient terminés, il existe encore une tonne d’autres remises importantes disponibles maintenant.

Dimanche, Target a déployé son plus grand Semaine du Black Friday événement jamais vu, avec plus d’un million d’articles mis en vente. Achetez une sélection de sur les téléviseurs, les barres de son, les gadgets de cuisine, les jouets et les jeux, et bien plus encore chez Target en ce moment. Assurez-vous de garder un œil sur les nouvelles offres car le détaillant continuera de mettre à jour les offres à l’approche du Black Friday.

Vous pouvez acheter toute la sélection de soldes sur le lien ci-dessus, mais pour vous aider à gagner du temps, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures affaires disponibles. Les offres vont et viennent généralement assez rapidement pendant la saison des achats des Fêtes, nous continuerons donc à mettre à jour cette page avec de nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Assurez-vous de vérifier souvent les meilleures économies du Black Friday que Target a à offrir.

Gourmia

Il y a une bonne raison pour laquelle les friteuses à air sont devenues si populaires récemment. Ils sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les friteuses traditionnelles et beaucoup plus sains aussi. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer une friteuse à air Gourmia de taille moyenne pour près de la moitié du prix habituel. Il dispose d’une puissance de cuisson de 1 500 watts et de 12 fonctions préprogrammées, notamment la friture, la cuisson, la déshydratation et plus encore. Et le panier amovible et le plateau croustillant vont au lave-vaisselle, donc le nettoyage est également un jeu d’enfant.

Vous recevez des alertes de prix pour Friteuse à air numérique Gourmia 5 pintes : 40 $