Les offres Arcade1Up abondent pour le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday

De tous les gadgets de jeux vidéo, peu sont aussi cool que les armoires Arcade1Up. Ces machines d’arcade de taille domestique sont remplies de jeux classiques, et vous n’avez plus à sacrifier votre allocation pour y jouer. Le week-end du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday propose de nombreuses offres, de détaillants comme Amazon, Walmart et Best Buy. L’une des machines les plus cool vendues par Arcade1Up est l’armoire TMNT: Turtles in Time, qui – c’est 250 $ de rabais sur son prix régulier.

Arcade1Up Turtles in Time est largement considéré comme l'un des meilleurs jeux d'arcade des années 90, mais cette armoire Arcade1Up ne vient pas seulement avec ce classique. Il comprend également le jeu d'arcade original Teenage Mutant Ninja Turtles. Cela signifie que vous pouvez jouer à travers deux superbes beat'em ups TMNT avec trois de vos amis – chacun d'entre vous contrôlant son propre ninja reptilien.

Mais ce n’est pas la seule machine qu’Arcade1Up a remise ce week-end du Black Friday/Cyber ​​Monday. Presque toutes les machines disponibles dans les magasins en ce moment voient une sorte d’affaire. Découvrez les meilleurs d’entre eux ci-dessous.