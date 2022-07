Les offres Amazon Prime Day de Garmin incluent jusqu’à 350 $ d’économies

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

En ce qui concerne les véritables montres connectées de fitness qui vous donnent des tonnes d’informations et vous aident à atteindre vos objectifs, Garmin est l’un des meilleurs du marché. Dans le cadre du grand Offres Amazon Prime Day événement en cours en ce moment, vous pouvez économiser jusqu’à 225 $ sur une variété de modèles Garmin différents, y compris le Venu 2, l’Instinct et plus encore. Que vous cherchiez à vous lancer et que vous souhaitiez suivre vos marches ou que vous vous entraîniez pour un prochain triathlon, il y a une montre pour vous.

Lexy Savvides / Crumpe Si vous cherchez à faire passer votre entraînement au niveau supérieur, une montre Garmin est le compagnon idéal. Il y a un tas d’options en vente, des trackers de fitness à ceux avec plus d’intelligence intégrée, alors assurez-vous de vérifier toute la vente et d’en prendre un pour vous-même maintenant.

Garmin a un tas de modèles différents, chacun avec un design et un ensemble de fonctionnalités légèrement différents. Certains d’entre eux offrent des fonctionnalités intelligentes supplémentaires, mais tous peuvent suivre vos promenades, vos courses et envoyer des notifications de smartphone directement à votre poignet. Vous voulez quelque chose de robuste que vous pouvez attacher sans avoir à vous en soucier ? Le Garmin Instinct Solar est parfait pour cela. Il est disponible dans un tas de couleurs différentes, peut se recharger pendant que vous faites des activités à l’extérieur, et en ce moment vous pouvez un rabais de 150 $.

Vous préférez quelque chose qui ressemble un peu plus à une smartwatch traditionnelle mais avec d’excellentes fonctionnalités de fitness ? La , ce qui vous fait économiser 142 $. Elle se décline en plusieurs coloris, ainsi qu’une “petite” variante pour ceux qui ne veulent pas d’une grande smartwatch au poignet. Vous pouvez également et la série Forerunner est en vente avec des prix .

Pour les modèles haut de gamme, comme l’Enduro, l’Approche et la Fenix, vous pouvez sur l’achat. Entre toutes ces remises, il y a certainement une offre Prime Day sur les montres Garmin qui est parfaite pour tout le monde. Assurez-vous de pour voir laquelle de ces montres correspond le mieux à vos besoins.