La promotion des aliments malsains dans les supermarchés sera freinée dans le cadre de la guerre du gouvernement contre l’obésité.

Les offres « Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement » sur les boissons gazeuses, les chips et les aliments gras seront interdites dans les moyennes et grandes surfaces, ainsi que sur les sites Web, à partir d’avril 2022.

Et les recharges gratuites de boissons gazeuses sucrées seront interdites dans les restaurants et les établissements de restauration rapide.

Les bordures – conçues pour lutter contre le « pouvoir nuisible », où les enfants font pression sur leurs parents pour qu’ils fassent des achats – s’appliqueront aux promotions pour les aliments et les boissons riches en matières grasses, en sel ou en sucre.

Cela comprend les bonbons, le chocolat, les biscuits, les boissons gazeuses, la crème glacée, les pâtisseries, les yaourts et les milkshakes sucrés.

Les pizzas, les plats cuisinés, les produits panés, les chips, les chips et les céréales pour petit-déjeuner relèvent également des nouvelles règles.

Les changements empêcheront les détaillants de bénéficier de promotions multi-achats telles que les offres «trois pour deux» sur ces produits.

Les promotions malsaines ne seront plus présentées dans les endroits clés, tels que les caisses, les entrées des magasins et les extrémités des allées.

En ligne, ils seront interdits sur les pages d’accueil, les pages principales des autres catégories d’aliments et les pages de panier ou de paiement.

Les ministres affirment que bien que les promotions semblent aider les acheteurs à économiser de l’argent, les données montrent que de telles offres augmentent les achats de produits de près de 20%, car elles encouragent les acheteurs à prendre plus que ce dont ils ont besoin ou qu’ils avaient l’intention de prendre en premier lieu.

Des bordures pour rendre les friandises moins tentantes Les offres malsaines ne seront pas placées dans les entrées des magasins, les extrémités des allées et les caisses et leurs équivalents en ligne tels que les pages d’accueil et les paniers d’achat. Il sera interdit aux détaillants de proposer des BOGOF ou trois pour deux offres sur des produits riches en matières grasses, en sel ou en sucre. Les recharges gratuites de boissons gazeuses sucrées seront interdites dans tous les restaurants. Les aliments et boissons préemballés qui pourraient être ciblés comprennent les gâteaux, la crème glacée, les céréales pour petit-déjeuner, la pizza, les chips et les frites.

Le ministre de la Santé publique, Jo Churchill, a déclaré: «La création d’un environnement qui aide chacun à manger plus régulièrement des aliments plus sains est cruciale pour améliorer la santé de la nation.

Des plans visant à réduire les multiboys malsains ont été annoncés pour la première fois dans la stratégie du gouvernement contre l’obésité plus tôt cette année.

Au cours de la nouvelle année, Public Health England lancera une «Campagne pour une meilleure santé», avec des publicités à la télévision et en ligne pour inspirer et aider les gens à maintenir un poids santé.

L’obésité est l’une des plus grandes crises sanitaires auxquelles le pays est confronté, près des deux tiers des adultes en Angleterre étant en surpoids ou souffrant d’obésité.

Un enfant sur trois quitte l’école primaire en surpoids ou obèse, tandis que les maladies liées à l’obésité coûtent au NHS 6 milliards de livres sterling par an.

Le professeur Graham MacGregor, président de l’association caritative Action on Sugar, a déclaré: « Enfin, Downing Street agit de manière décisive avec un premier pas audacieux pour restreindre la vente de malbouffe sur les offres multi-achats et aux caisses, et s’attaquer à l’une des plus grandes menaces. à la santé future de la Grande-Bretagne – l’obésité infantile.

« Proposer des offres d’achat multiple de malbouffe dans les allées et aux caisses n’est qu’une autre façon pour les entreprises alimentaires de glisser leurs produits malsains dans votre panier.

«Le moment est venu pour une alimentation plus saine de prendre le devant de la scène».

Les ministres affirment que l’emplacement des produits dans les magasins peut avoir une incidence considérable sur les achats des acheteurs, avec des présentoirs en bout d’allée qui augmentent les ventes de boissons gazeuses de plus de 50%.

Les restrictions sur les promotions ne s’appliqueront qu’aux moyennes et grandes entreprises – celles de 50 employés ou plus.

Les restrictions d’emplacement s’appliqueront aux magasins de plus de 2 000 pieds carrés, les détaillants spécialisés étant exonérés.