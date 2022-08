Les officiers qui ont arrêté le tireur de Dayton parlent avant l’anniversaire

COLUMBUS, Ohio (AP) – Les officiers qui ont arrêté un tireur de masse de Dayton il y a trois ans ont déclaré lors de leurs toutes premières remarques publiques mercredi que leur entraînement avait commencé presque immédiatement alors qu’ils se dirigeaient vers le bruit des coups de feu.

La plupart des six officiers de service cette nuit-là étaient des nouveaux venus dans le département, mais tous ont déclaré que leur instinct était d’arrêter la menace le plus rapidement possible.

“Je réfléchis à où se trouve la menace, où se trouvent les civils et comment mettre fin rapidement et en toute sécurité à cette menace et arrêter la violence”, a déclaré l’officier David Denlinger dans une interview enregistrée et publiée par la ville de Dayton. “Je ne pensais à rien d’autre.”

“Une situation terrible”, l’a qualifié l’agent Brian Rolfes. “Nous avons fait ce que nous devions faire, et nous l’avons fait de la bonne manière, à mon avis”, a-t-il déclaré.

Connor Betts, 24 ans, a été tué par la police 32 secondes après avoir ouvert le feu dans la zone de divertissement bondée du district de l’Oregon à Dayton le 4 août 2019. Portant un gilet pare-balles et armé d’un fusil de type AR-15 et d’un chargeur de munitions étendu, il a tué neuf personnes et des dizaines de blessés.

Il avait fantasmé sur les fusillades de masse, les meurtres en série et les meurtres-suicides pendant au moins une décennie avant de commettre l’attaque, selon une enquête du FBI.

Les six officiers ont été salués comme des héros et ont reçu la Médaille de la vaillance par le président de l’époque, Donald Trump, mais ont déclaré qu’ils faisaient simplement leur travail.

“Nous échangerions n’importe quelle médaille, tout ce que nous recevions, tout cela, pour récupérer ces neuf personnes”, a déclaré l’officier Jeremy Campbell.

Dans un précurseur effrayant de l’attaque, le sergent maintenant à la retraite. Chad Knight avait expliqué à Campbell plus tôt dans la soirée que le district de l’Oregon était une cible de choix pour un tireur de masse.

Knight, le superviseur du district cette nuit-là, a déclaré qu’il ne se souvenait pas pourquoi il avait dit cela, à part pour noter qu’il discutait souvent de situations vulnérables avec de nouveaux officiers, en particulier dans les zones très fréquentées.

“Le soir, le district de l’Oregon se qualifie absolument”, a déclaré Knight.

Andrew Welsh-huggins, The Associated Press