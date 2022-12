Les officiers ont reçu des coups de feu immédiats et ont pu sentir la « percussion » des balles lors de la fusillade de la banque Saanich

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques.

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique (IIO) a innocenté les membres de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria (GVERT) et du service de police de Saanich impliqués dans la mort de deux suspects de vol de banque.

Les frères Mathew et Isaac Auchterlonie ont été tués le 28 juin lors d’une fusillade qui a fait six blessés parmi les policiers à la banque Saanich de Montréal sur la rue Shelbourne.

L’IIO est un organisme de surveillance de la police dirigé par des civils chargé de mener des enquêtes sur les incidents impliquant la police qui entraînent la mort ou des blessures graves. Dans sa décision de 10 pages datée du 21 décembre, le directeur civil en chef de l’IIO, Ronald MacDonald, a décrit certains des événements de cette journée.

Bien qu’il ait déclaré que les enquêteurs de l’IIO avaient rassemblé un vaste ensemble de preuves, le rapport n’a pas divulgué toutes les preuves ou analyses, citant la protection des tactiques et procédures de la police.

Les frères Duncan, 22 ans, sont appelés « personnes concernées » tout au long du rapport et ne sont pas nommés.

Ils ont garé leur véhicule sur le parking de la place juste après 11 heures le 28 juin, selon le rapport. Laissant le coffre de la voiture légèrement ouvert, le couple – vêtu d’un gilet pare-balles de couleur olive avec des gants et des masques noirs de style cagoule – était armé de fusils semi-automatiques SKS de calibre 7,62 mm avec des chargeurs étendus. L’un d’eux avait également un grand couteau à gaine suspendu à l’arrière de sa ceinture.

La paire est entrée dans la banque avec l’un des frères tirant un seul coup dans le plafond. Les événements à l’intérieur de la banque ont été capturés sur vidéo mais sans audio. Ils ont rassemblé des employés de banque et des clients et ont semblé déçus de ne pouvoir obtenir qu’un montant limité d’argent liquide.

Les frères ne sont pas sortis de la banque tout de suite mais ont passé plusieurs minutes à faire les cent pas et à regarder par la fenêtre dans le parking.

Pendant ce temps, la police a reçu plusieurs appels au 911.

Plus de 16 minutes après être entrés dans la banque, les frères sont sortis en portant toujours leurs fusils. Au même moment, un fourgon de police banalisé transportant sept membres du GVERT s’est engagé sur le parking.

Avant de tenter de sortir du véhicule, le rapport indique que les agents ont déployé un dispositif flashbang, dans l’intention de surprendre les suspects afin de rendre leur arrestation plus facile et plus sûre.

Les enquêteurs de l’IIO n’ont pas été en mesure de déterminer définitivement qui a tiré en premier, mais des coups de feu ont immédiatement suivi.

Un officier du GVERT, qui a reçu une balle dans les deux jambes et un bras, a déclaré : « C’était presque comme une continuation avec ça, c’était un autre boum, et puis juste plus de boum, boum, boum. Il a noté que les coups de feu étaient à courte portée, déclarant qu’il pouvait sentir la « percussion » des balles.

Il a été abattu et est retombé dans la camionnette.

L’officier sortant de la camionnette devant lui a pu brièvement riposter mais a également reçu une balle – dans le haut de l’abdomen et la cuisse – et était maintenant allongé à côté de lui sur le sol de la camionnette.

Au même moment, un troisième officier à l’arrière de la camionnette a crié qu’il avait reçu une balle dans le cou et qu’il souffrait d’une grave blessure à l’épaule.

L’officier qui a lancé le flashbang était le médecin de l’équipe et n’était armé que d’un pistolet. Il est sorti de la camionnette et a pris position devant ses collègues blessés, faisant face à des coups de feu alors qu’il tirait sur les suspects.

Le conducteur de la camionnette était un sergent à la tête de l’équipe, il a tiré au moins 28 coups de son pistolet à travers le pare-brise avant de sortir de la camionnette et de continuer à tirer à côté d’un buisson dans le parking. Il a été touché au pied par un ricochet de balle de la police.

Les deux autres membres de l’équipe sont sortis du fourgon par l’arrière et tous deux ont été blessés aux jambes. L’un s’est efforcé d’attacher un garrot sur la jambe qui saignait gravement de l’autre pendant que les tirs se poursuivaient.

Pendant ce temps, des membres du service de police de Saanich couraient vers les lieux. Certains se sont engagés avec les suspects tandis que d’autres se sont déplacés pour aider les officiers blessés.

L’un des frères a été frappé à la tête par une balle de la police et est tombé au sol.

L’autre a été touché par plusieurs balles de la police avant de tomber, endommageant son arme et l’empêchant de tirer. Un témoin oculaire civil a déclaré à l’IIO qu’il essayait toujours de ramper une fois au sol. On ne sait pas s’il tentait de ramper vers son frère et l’arme de son frère ou le véhicule des suspects qui avait plus d’armes et d’engins explosifs improvisés.

Les deux frères étaient morts lorsque la police les a retrouvés.

“On estime qu’au total, la police a tiré un peu plus de 100 balles, ce qui n’est pas surprenant compte tenu des circonstances et du fait que de nombreux officiers ont tiré pendant l’incident”, indique le rapport. “Compte tenu de cela, le nombre de blessures subies par chaque (personne affectée) était relativement faible, ce qui témoigne probablement de l’efficacité de leur gilet pare-balles”, indique le rapport.

Aucun civil dans la région n’a été blessé, mais le rapport a révélé que les balles des armes des suspects ont touché la fenêtre d’un bistrot de l’autre côté de la rue et qu’un autre s’est rendu dans une entreprise de nettoyage à sec, manquant presque des clients et du personnel.

L’enquête de l’IIO a révélé que les agents avaient réagi dans le respect de la loi et que les suspects “constituaient une menace claire et imminente de lésions corporelles mortelles ou graves pour les agents et le public”.

Le rapport indiquait que «lorsque les personnes concernées ont offert une force létale ou la menace imminente de celle-ci, les agents étaient justifiés d’utiliser la force létale en réponse».

Dans une déclaration distincte, le chef de la police de Saanich, Dean Duthie, a déclaré qu’il était reconnaissant du travail des agents qui ont répondu et de l’enquête.

“Ils ont mis leur propre vie en jeu pour sauver des vies, protéger des innocents et rétablir la paix et la sécurité dans notre communauté”, a déclaré Duthie dans le communiqué. “La surveillance par l’IIO est un élément essentiel de la responsabilité et de la transparence de la police, ce qui est très important pour gagner et conserver la confiance du public.”

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : newsroom@vicnews.com.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

dernières nouvelles