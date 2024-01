Les officiers du Nouveau-Mexique ne seront pas accusés de fusillade mortelle à une mauvaise adresse

Le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique a décidé de ne pas porter plainte contre trois policiers impliqués dans la mort par balle d’un homme de Farmington en avril, après qu’ils se soient rendus dans la mauvaise maison lors d’un appel pour violence domestique.

Dans une lettre publiée le 26 janvierle ministère de la Justice du Nouveau-Mexique a déclaré qu’il avait pris sa décision à la suite d’un examen de la fusillade mortelle l’année dernière de Robert Dotson, 52 ans, qui a été tué devant la porte de sa maison à Farmington après que les policiers ont ouvert le feu parce qu’il avait une arme à feu.

La lettre, signée par le sous-procureur général Greer E. Staley, indique que le ministère de la Justice a conclu que les policiers « n’ont pas fait usage d’une force excessive dans les circonstances lorsqu’ils ont déchargé leurs armes » et que « l’approche initiale des policiers vers le domicile des Dotson, bien qu’ils se soient approchés par erreur de la mauvaise maison, était raisonnable, approprié et conforme aux pratiques policières généralement acceptées. Le département a été aidé dans son enquête par Seth Stoughton, ancien policier et professeur à la faculté de droit Joseph F. Rice de l’Université de Caroline du Sud.

En septembre, la famille de Dotson a intenté une action en justice devant le tribunal de district américain du Nouveau-Mexique contre le département de police de Farmington pour mort injustifiée et autres réclamations.

La police a frappé à la porte de Dotson à 23h30 le 5 avril, selon la plainte déposée par la famille de Dotson au tribunal. Dotson a attrapé son arme sur le dessus du réfrigérateur et est allé ouvrir la porte d’entrée. La plainte indique que “des véhicules de police étaient garés dans la rue et n’avaient pas leurs phares allumés”.

Trois policiers qui se trouvaient devant la porte ont immédiatement ouvert le feu, selon la plainte. Dotson a été touché par 12 balles. Sa femme, Kimberly, vêtue uniquement de sa robe de chambre, est descendue des escaliers pour découvrir ce qui s’était passé, indique la plainte, et les policiers lui ont tiré 19 balles supplémentaires, mais les ont manquées.

Lorsque l’épouse de Dotson est apparue dans l’embrasure de la porte, elle a ouvert le feu avec une arme de poing, a déclaré l’agence de sécurité publique peu après l’incident, provoquant la riposte des policiers.

Le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique a déclaré que « l’approche, le coup à la porte et l’annonce à la mauvaise adresse des agents ne créaient pas, de manière prévisible, une situation inutilement dangereuse ».

“De façon inattendue, M. Dotson a ouvert la porte d’entrée et la contre-porte, puis est partiellement sorti de la maison tout en levant une arme à feu en position de tir et a pointé en direction des policiers”, ajoute la lettre. “À ce moment-là, le professeur Stoughton a conclu que M. Dotson représentait une menace imminente de mort ou de blessures graves pour les agents, et tous trois ont raisonnablement tiré avec leurs armes.”

La lettre ajoute que lorsque Kimberly Dotson a tiré sur les policiers, “ces coups de feu ont à nouveau créé une deuxième menace imminente de mort ou de blessures graves pour les policiers”.

Staley a déclaré qu’après avoir examiné les conclusions, l’État serait incapable de satisfaire aux normes de preuve nécessaires pour tenir les agents responsables de l’usage excessif de la force. “Par conséquent, nous avons déterminé qu’aucune accusation criminelle ne peut être retenue dans ces circonstances”, a déclaré Staley.

Un avocat de la famille Dotson a exprimé sa déception face aux conclusions. “L’une des choses troublantes concernant la décision de ne pas poursuivre la police est le sentiment que vous n’êtes peut-être pas en sécurité dans votre propre maison, car M. Dotson ne l’était certainement pas”, a déclaré l’avocat Doug Perrin. » a déclaré la station locale affiliée à CBS, KRQE.

Le chef du département de police de Farmington, Steve Hebbe, a déclaré dans un communiqué qu’il appréciait « le bureau du procureur général et son examen exhaustif de cette affaire. En même temps, c’était extrêmement tragique, et je continue de dire que je suis extrêmement désolé pour la perte de la famille Dotson. “.

Stephen Smith, Cara Tabachnick et Elias Lopez ont contribué au reportage.