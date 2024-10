Les officiers du comté de Baltimore ne feront pas face à des accusations dans une poursuite qui s’est soldée par un accident mortel de l’I-695

Le bureau du procureur général du Maryland n’inculpera pas les cinq policiers du comté de Baltimore qui ont déclenché une poursuite qui s’est soldée par un accident mortel sur l’Interstate 695 en avril.

Les agents ont repéré une voiture volée dans le parking d’un hôtel dans le pâté de maisons 1800 de l’avenue Belmont à Windsor Mill et ont regardé un homme entrer dans la voiture et sortir du parking vers 0 h 15 le 8 avril, a indiqué le bureau du procureur général. Environ six minutes plus tard, le conducteur percutait une autre voiture, tuant une femme.

Porté sur le corps vidéos de caméra de deux agents du comté ont montré une voiture sortant du parking d’un hôtel avant que des voitures de police avec des lumières et des sirènes hurlantes ne suivent le conducteur, selon les vidéos. La poursuite a duré trois minutes et 2,4 milles, selon le bureau du procureur général, et les policiers ont roulé entre 67 et 91 mph.

Le conducteur roulait à environ 55 mph sur Liberty Road lorsqu’il a tourné sur la bretelle de sortie 18 vers la I-695 dans la mauvaise direction et a percuté de plein fouet une berline conduite par Dimeka Thornton. Le diplômé de la Coppin State University, âgé de 37 ans, qui travaillait à l’administration de la sécurité sociale et chantait dans la chorale de la Baltimore Bible Church, est décédé à l’hôpital.

La police n’a pas suivi le conducteur sur la I-695 mais s’est rendue sur les lieux de l’accident vers 0 h 21, selon le bureau du procureur général. Un rapport d’accident établi par la police d’État a déterminé que les deux voitures roulaient à peu près à la même vitesse, selon le bureau du procureur général.

Le conducteur a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger et a été accusé d’homicide involontaire et de conduite avec facultés affaiblies. Dans un rapport de 13 pages sur l’incident, le bureau du procureur général a déclaré qu’il avait considéré que les policiers avaient été accusés d’homicide involontaire par négligence en raison d’un véhicule.

« Il n’y a pas suffisamment de preuves pour prouver qu’ils ont conduit leurs véhicules de manière criminellement négligente », a écrit le bureau du procureur général dans le rapport. « Par conséquent, chacune des décisions des agents impliqués de se lancer dans la poursuite n’a pas créé de risque injustifiable qui constituait un écart flagrant par rapport à la norme de diligence raisonnable et, par conséquent, ne constituait pas une négligence criminelle. »

La Division des enquêtes indépendantes du bureau du procureur général a identifié les cinq agents impliqués comme étant le sergent Ferguson, qui compte 19 ans de service dans le département de police du comté de Baltimore ; l’officier Daley, âgé de 17 ans ; l’agent Marrero et l’agent Hadel, tous deux condamnés à sept ans de prison ; et l’officier Creter, qui a quatre ans. Tous les agents sont affectés au Bureau des opérations du département, a indiqué le bureau.