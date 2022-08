Les officiers d’Oglesby félicités pour leur conduite méritoire en 2020 – Shaw Local

Les officiers Jack Barnes et Evan Duttlinger ont été la cible de tirs et auraient pu être tués. Oglesby n’a pas oublié leur héroïsme.

Lundi, le chef de la police d’Oglesby, Doug Hayse, a lu une lettre de félicitations devant le conseil municipal d’Oglesby félicitant les deux patrouilleurs pour leur conduite en décembre 2020. Hayse a expliqué qu’il s’était abstenu de reconnaître la conduite de ses agents jusqu’à ce que l’affaire soit conclue, ce qui s’est produit plus tôt cette an.

Peter D. Bergsma de Grand Rapids, Michigan, a été renvoyé au Département des services sociaux après avoir été déclaré non coupable pour cause de folie. Les deux agents se sont approchés du véhicule récréatif de Bergsma garé au Illinois Valley Community College et ont trouvé Bergsma présentant un comportement troublant. Bergsma s’est ensuite enfui et a ouvert le feu.

“Nous sommes très chanceux qu’il n’y ait pas eu de blessure grave”, a déclaré le maire Dom Rivara.

Duttlinger, Barnes honoré Les patrouilleurs d’Oglesby Jack Barnes et Evan Duttlinger ont été félicités pour leur conduite héroïque en 2020. (Tom Collins)

Enfin, le débat persistant sur le parking de l’extrémité est a été réglé : le conseil a approuvé un parking de 12 places (réduit de 16 places) et sans accès par l’allée sur le site de l’ancien bâtiment Reizner.

“Nous devrons nous assurer que nous avons une conception ferme et lancer des appels d’offres”, a déclaré Rivara, exprimant l’espoir d’un achèvement à l’automne.

Dans d’autres matières, le conseil: