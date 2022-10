Les officiers de Vancouver inquiets des Premières Nations pourraient ne pas assister à la cérémonie d’excuses

Les deux policiers de Vancouver qui ont menotté et détenu un homme autochtone et sa petite-fille alors qu’ils tentaient d’ouvrir un compte bancaire pourraient ne plus assister à une cérémonie d’excuses lundi, selon la Première Nation Heiltsuk.

La cérémonie d’excuses est l’un des éléments de ce qui a été décrit comme un règlement “révolutionnaire” de Maxwell Johnson et de la plainte en matière de droits de l’homme de 2019 de sa petite-fille Torianne. La Première Nation Heiltsuk accueillera la Commission de police de Vancouver dont les membres présenteront officiellement des excuses à Johnson et à sa famille sur leur territoire. L’éventuelle absence des deux officiers est décrite comme “extrêmement blessante”.

Un communiqué publié dimanche par la nation indique que les noms des deux gendarmes ne figurent pas sur une liste de passagers de la délégation se rendant à Bella Bella. Le protocole culturel, explique un porte-parole, ne permet pas à d’autres de se substituer aux officiers.

“La cérémonie d’excuses traditionnelle ne peut avoir lieu que si tous ceux qui ont causé le mal sont eux-mêmes présents”, indique le communiqué en ligne.

“La nation Heiltsuk et Maxwell Johnson considéreraient l’absence potentielle des gendarmes comme un symptôme d’un échec systémique plus large à reconnaître et à assumer la responsabilité du racisme systémique dans les services de police.”

La commission de police de Vancouver a admis que la conduite des agents était discriminatoire à l’égard de Johnson et de sa petite-fille en raison de leur identité autochtone.

Un examen par un juge à la retraite, ordonné par le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police de la Colombie-Britannique, a révélé que les gendarmes Canon Wong et Mitchel Tong avaient commis une inconduite après avoir été appelés à la succursale de la Banque de Montréal du centre-ville de Vancouver. Il a été constaté que chaque officier avait commis deux chefs d’abus d’autorité. Premièrement, en retirant Johnson et Torianne de la banque “sans motif raisonnable” et en les “arrêtant imprudemment”. Deuxièmement, en “utilisant imprudemment une force inutile” en les menottant tous les deux.

« Cette décision a également conclu que les besoins en matière de sécurité culturelle de M. Maxwell et de sa petite-fille, des Autochtones qui se sont retrouvés sous la surveillance de la police, n’ont tout simplement pas été pris en compte par les agents en question. En conséquence, deux personnes vulnérables d’origine autochtone ont été exposés à des traumatismes et à des peurs inutiles, et laissés avec une grave perception d’injustice dans leur traitement par la police”, a écrit Brian Neal, QC.

En plus de courtes suspensions non rémunérées et d’une formation obligatoire, chaque agent a reçu l’ordre de présenter des excuses écrites. En outre, l’autorité disciplinaire leur a ordonné de rencontrer Johnson et Torianne en personne pour présenter des excuses orales “à un moment et d’une manière acceptables pour les parties”.

La nation dit que l’espoir est que les deux officiers seront présents lundi et que des places à la cérémonie et une place à l’ordre du jour leur seront réservées.

Johnson a déclaré que la possibilité que les deux officiers ne soient pas présents soulève de plus grandes questions sur la responsabilité et laissera l’épisode douloureux non résolu pour lui et sa famille.

«Ce sera extrêmement blessant pour moi et ma famille si les agents du VPD n’assistent pas à notre cérémonie demain. Nous avions hâte de boucler la boucle avec eux et de mettre cela derrière nous”, a-t-il écrit dans un communiqué.

« S’ils ne viennent pas, une question plus importante est de savoir pourquoi ils ne se sentent pas obligés de le faire. Qu’est-ce que cela dit sur la culture dans laquelle ils travaillent ? C’est dans notre culture de pardonner, et c’est aussi dans notre culture de prendre nos responsabilités. En l’absence d’excuses complètes, le poids de cet incident traumatisant restera sur moi et ma famille, et nous devrons trouver une nouvelle force pour le supporter à mesure que nous avancerons.

CTV News Vancouver a demandé à la fois à la commission de police de Vancouver et au service de police de Vancouver de commenter. Cette histoire sera mise à jour si une réponse est reçue.