Dorjee Tseten, directeur exécutif d’Etudiants pour un Tibet libre, a déclaré qu’il avait déclaré aux responsables que lui et d’autres avaient risqué des représailles pour eux-mêmes et leurs familles pour protester publiquement contre la décision du CIO. Il a également noté que de nombreux moines bouddhistes et autres Tibétains de souche ont été détenus ou tués au cours de la campagne gouvernementale qui a duré des décennies. Des manifestations violentes ont éclaté au Tibet avant les Jeux de 2008 et, à l’époque, le président du CIO a déclaré que les manifestations étaient une « crise » pour l’organisation. Mais les responsables de l’appel vidéo ne semblaient pas s’en soucier, a déclaré Tseten.

L’appel, qui a duré plus d’une heure et a été suivi par un groupe de six militants et cinq officiels du CIO, a commencé avec espoir mais a fini par être tendu, selon certains des militants à l’appel.

