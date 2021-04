Le gouvernement britannique et les experts de la santé du pays se sont précipités pour défendre le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford suite à des préoccupations concernant un lien possible avec des caillots sanguins.

Mercredi, les régulateurs britanniques de la santé et des vaccins ont publié un changement d’orientation sur qui devrait recevoir le vaccin. Ils recommandent maintenant que toute personne de moins de 30 ans reçoive un vaccin alternatif, craignant que cela puisse, dans de rares circonstances, entraîner un caillot sanguin grave.

À la suite d’un examen de l’innocuité du vaccin AstraZeneca, suscité par des inquiétudes concernant les rapports de troubles rares de la coagulation sanguine chez un petit nombre d’individus vaccinés, les régulateurs des médicaments britanniques et européens (la MHRA et l’EMA, respectivement) ont souligné que les avantages du vaccin l’emportait sur les risques.

Cependant, craignant que la réputation du vaccin ne soit davantage endommagée, les experts se sont précipités pour le défendre – et un utilisateur de Twitter a déclaré que les responsables semblaient être passés en mode «limitation des dommages».

Jeudi, le secrétaire britannique à la Santé a souligné que le risque de caillot sanguin après avoir reçu la vaccination AstraZeneca Covid est à peu près le même que sur un vol long-courrier. Il a déclaré que les mesures de sécurité entourant le vaccin étaient robustes et permettaient aux régulateurs de « repérer cet événement extrêmement rare ».

Sur les chances de développer un caillot sanguin, Matt Hancock a déclaré à BBC Breakfast: « Le système de sécurité que nous avons autour de ce vaccin est si sensible qu’il peut détecter des événements qui sont quatre sur un million – on me dit que c’est à peu près le risque équivalent de prendre un vol long-courrier. »

Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a lui-même reçu une première injection du vaccin, a déclaré que « la meilleure chose que les gens devraient faire est de regarder ce que dit la MHRA, notre régulateur indépendant – c’est pourquoi nous les avons, c’est pourquoi ils sont indépendant.

« Leur conseil aux gens est de continuer à aller là-bas, de prendre votre jab, de prendre votre deuxième jab », a-t-il ajouté jeudi.

Cela vient au milieu des inquiétudes croissantes que l’annonce de mercredi pourrait conduire à une hésitation à la vaccination en Grande-Bretagne, où le programme de vaccination s’est bien déroulé jusqu’à présent, avec plus de 31,7 millions d’adultes ayant reçu une première dose d’un vaccin, à ce jour. Le Royaume-Uni a travaillé par l’intermédiaire de groupes prioritaires pour un vaccin, les moins de 50 ans (sans problèmes de santé sous-jacents) étant les suivants pour un vaccin.

Le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van-Tam, a également cherché à minimiser les inquiétudes mercredi, affirmant que les rapports de caillots sanguins étaient « extrêmement rares ». Il a également noté que « les changements de préférence pour les vaccins sont des affaires comme d’habitude et il s’agit d’une correction de cap ».

« Si vous naviguez sur un énorme paquebot à travers l’Atlantique, il n’est pas vraiment raisonnable que vous n’ayez pas à faire au moins une correction de cap pendant ce voyage », a-t-il déclaré lors d’un point de presse, ajoutant que les vaccins étaient conservés. sous «examen très attentif».