Les œuvres d’une “résidence de design nomade” exposées dans des grottes turques

L’exposition Transhumances III verra les designers Andres Monnier, Morghen Studio, Elsa Foulon et Laura Pasquino présenter une sélection d’œuvres qu’ils ont créées dans d’anciennes habitations troglodytes de Cappadoce, en Turquie.

Les œuvres exposées, du lustre en arbre aux bougeoirs en pierre locale, seront présentées dans une série de grottes où les designers ont effectué leur résidence.

Organisé par galerie de design Philieanciennement connue sous le nom de Galerie Philia, la résidence a encouragé les designers à créer des œuvres inspirées du site du patrimoine mondial de l’UNESCO en collaboration avec des artisans locaux.

Intitulée Transhumances III, la résidence s’est déroulée sur 10 jours en novembre et était la troisième d’une série organisée par Philie qui emmène les créateurs vers des destinations au riche patrimoine artisanal.

“J’aime la Cappadoce depuis longtemps, c’est vraiment une région de poterie et de céramique”, a déclaré Ygaël Attali, directeur et co-fondateur de Philia.

Il a choisi comme emplacement l’hôtel Taşkonaklar à Uçhisar, qui exploite une série d’ateliers pour des résidences d’artistes dans d’anciennes grottes creusées à flanc de falaise.

Créateur mexicain Monnierconnu pour ses bougeoirs monumentaux et ses foyers fabriqués à partir de dalles de pierre brute, a travaillé en collaboration avec des tailleurs de pierre locaux de Cappadoce.

Il a fabriqué de nouveaux bougeoirs sculpturaux à partir de chutes d’onyx rouge extraites de la région, ainsi qu’une table d’appoint en travertin et des candélabres en pierre noire.

Les œuvres de Monnier s’inspirent du paysage environnant, notamment des formations rocheuses verticales uniques connues sous le nom de « cheminées de fées », et de l’une des montagnes qu’il croise régulièrement au cours de sa résidence. “La Cappadoce a de très belles pierres”, a-t-il déclaré.

Installées dans les grottes sombres et surmontées de bougies allumées et d’encens, les œuvres de Monnier – avec des titres tels que Spiritus et Laberinto – ont été conçues pour avoir une présence rituelle.

Créateurs de céramique Pasquino et Foulon des récipients fabriqués et un éclairage sculptural respectivement. En tant que tels, ils se sont tous deux engagés dans les traditions de poterie de la région, travaillant avec un potier local et de l’argile régionale pour traduire les techniques artisanales de Cappadoce dans leurs propres œuvres.

Nommés Landforms of the Red River, les grands vases sphériques fabriqués à la main de Pasquino dans des teintes chaudes de terre cuite ont été fabriqués à partir d’argile rouge et de pierres concassées provenant d’une rivière locale.

“J’aime vraiment les textures”, a déclaré Pasquino, ajoutant qu’elle souhaitait que la surface de ses vaisseaux soit rugueuse, rappelant à la fois le lit de la rivière et les murs en pierre grossièrement taillées des grottes dans lesquelles elle a effectué sa résidence.

La designer néerlandaise a étudié les techniques et les outils des potiers locaux pour en tirer des leçons et les appliquer dans son travail. Elle n’avait jamais travaillé la terre cuite auparavant – préférant la porcelaine et le grès – mais depuis sa résidence, elle a appris à apprécier l’effet « puissant » de ce matériau, a-t-elle déclaré.

Foulon a travaillé avec une argile blanche locale pour créer une série de lampes de table en forme de galet, nommées Troglodyte Glows, qui émettent une lueur chaleureuse de l’intérieur.

Le designer français a été attiré par la façon dont la lumière en Cappadoce « change constamment » et a un impact sur les couleurs et les détails du paysage, ainsi que sur la qualité unique de la lumière du soleil qui se répand dans les grottes. Elle a ajouté une sous-glaçure jaune dans ses lumières pour créer l’effet d’une lueur dorée.

Foulon et Pasquino ont tous deux aidé un autre des designers de la résidence, Rodolfo Viola, de Milan. Studio Morghenpour travailler la céramique pour la première fois.

Le studio basé à Milan crée un éclairage sculptural remarquable, principalement en utilisant du laiton. Mais pour réaliser un luminaire à grande échelle en 10 jours, Viola a dû utiliser un matériau différent.

“Je voulais fabriquer un lustre mais je ne savais pas comment le réaliser en quelques jours seulement”, a-t-il déclaré à Dezeen. “J’ai pensé que ce serait bien de s’approvisionner en quelque chose de la nature.”

Il a trouvé un arbre lors d’une promenade locale, l’a carbonisé et a ajouté des “pétales” en céramique cuite recouvertes d’encre noire autour de lumières LED sur ses branches, attachées avec de la ficelle.

Après avoir créé le spectaculaire lustre noir dans l’une des grottes, il l’a installé en suspendant l’arbre à l’envers au plafond de la grotte ; là, il apparaît presque comme des racines souterraines exposées.

“Avoir seulement une semaine pour proposer quelque chose est un exercice parfait pour les designers”, a déclaré Viola. “Tu n’as pas le temps de trop réfléchir. J’ai dû apprendre une nouvelle matière en quelques jours.”

Ensemble, la collection d’objets est à la fois fabriquée et présentée dans le paysage unique de la Cappadoce. Les exposer localement était vital pour Attali, qui souhaitait éviter le transport maritime à forte teneur en carbone, si répandu sur le marché du design de collection.

Au lieu d’importer des matériaux et d’exporter des œuvres, les designers de la résidence nomade travaillent avec des matériaux locaux, exposent localement et vendent localement. “Cela montre que nous pouvons faire les choses différemment”, a déclaré Attali.

La photographie est une gracieuseté de la Maison Mouton Noir et Philia.

Transhumances III se déroulera du 15 février au 16 mars 2024 à l’ARC Taskonaklar. Consultez le guide des événements Dezeen pour une liste à jour des événements d’architecture et de design qui ont lieu dans le monde entier.