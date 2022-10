Les œuvres de George Orwell seront sérialisées sur Substack

Certaines œuvres complètes de George Orwell arrivent sur Substack.

Le 28 octobre, la Fondation Orwell lancera Orwell Daily, qui sérialisera gratuitement au moins une partie des célèbres livres et autres écrits de l’auteur. Orwell Daily commence par ses débuts, “Down and Out in London and Paris”, l’exposition d’Orwell sur la pauvreté dans deux des villes les plus riches du monde. Au cours des semaines suivantes, la sous-pile diffusera des extraits d’environ 1 000 à 1 500 mots.

“Nous sommes ici pour honorer et célébrer et amener les gens à penser à Orwell”, a déclaré la directrice de la fondation, Jean Seaton.

Orwell, le pseudonyme d’Eric Arthur Blair, est connu pour les romans politiques dystopiques “Animal Farm” et “1984”, publiés l’année précédant sa mort, en 1950. Les admirateurs citent souvent l’auteur britannique lorsqu’ils mettent en garde contre le déclin de la démocratie, mais la fondation souhaite également faire connaître ses écrits sur l’itinérance dans “Down and Out in London and Paris”, publié pour la première fois en 1933.

“C’était son premier vrai reportage”, a déclaré le fils d’Orwell, Richard Blair, dans un communiqué publié vendredi. “Orwell voulait voir ce que c’était que d’être dans le caniveau – ce que c’était d’être considéré comme un ‘clochard’. Il existe de nombreux essais miniatures que vous pouvez extraire, mais c’est aussi terriblement descriptif. degré d’humour aussi, ce qui est important. Il vous place aux côtés des personnes sur lesquelles il écrivait.

Jeremy Wikeley, responsable de projet de la fondation, indique que les futures sérialisations seront annoncées plus tard dans l’année.

De nombreuses œuvres, anciennes et nouvelles, ont été sérialisées sur Substack. Ils vont de “Moby-Dick” et “Frankenstein” à des sorties contemporaines telles que “The True American: Murder and Mystery in Texas” d’Anand Giridharadas. Les newsletters Substack telles que “Dracula Daily” et “Edgar Allan Poe Daily” sont entièrement consacrées à des extraits d’un livre ou d’un auteur donné.

La Fondation Orwell, qui supervise également une newsletter Substack d’actualités et de commentaires d’Orwell, a récemment annoncé le prix Orwell pour le signalement des sans-abrisme. Le prix est un partenariat avec le Center for Homelessness Impact, et “célébrera l’art de la narration fondée sur des preuves, des enquêtes précises et des rapports politiques innovants”, selon la fondation.