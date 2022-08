Les œuvres d’art ravivent les souvenirs d’années d’aventures heureuses – Shaw Local

Nous avons tous nos propres façons d’essayer de conserver les bons souvenirs des endroits que nous avons visités.

Certaines personnes prennent beaucoup de photos. D’autres ramènent à la maison des aimants avec les noms des endroits où ils sont allés. D’autres encore s’assurent d’acheter des T-shirts afin de pouvoir proclamer leurs voyages à tous ceux qu’ils rencontrent chez eux.

Tony et moi avons toujours aimé ramener à la maison des objets fabriqués par des artistes locaux.

Maintenant que nous ne sommes plus en mesure d’aller dans de nouveaux endroits, je suis tellement reconnaissante de pouvoir jeter un coup d’œil dans une pièce et d’être transportée vers des moments et des endroits plus heureux.

Cette pratique a en fait commencé juste avant que j’épouse mon bien-aimé Tony. J’ai fait un voyage avec un de mes chers amis à Charleston, en Caroline du Sud.

Les vacances ont été l’une de ces aventures épiques à travers le pays, remplies de slogans et d’histoires mémorables. Becky et moi aimerions rire de nos hijinks pendant des années.

Au moment où j’écris ceci, je peux lever les yeux de mon bureau vers une photographie des ponts de la rivière Cooper. C’est une belle étendue sur laquelle je me souviens avoir eu trop peur pour conduire. C’était le travail de Becky, et elle a dû le faire plusieurs fois parce que notre chambre d’hôtes était de l’autre côté de ce pont de la ville elle-même.

Quand je regarde la photo des ponts au coucher du soleil, elle me transporte toujours dans le temps. Nous avons fait un si bon voyage, même si elle m’a fait écouter le groupe Boston tellement de fois que j’ai eu envie de jeter le CD par la fenêtre.

Ma chère amie Becky est décédée deux jours après mon grand frère Gary fin 2020. Dire que la photo a encore plus de sens maintenant serait un euphémisme.

Pour notre lune de miel, Tony et moi sommes allés à Bar Harbor, Maine. Ce voyage a été rempli d’observation des baleines et de randonnées dans le parc national d’Acadia. Le paysage était incroyable. Il en était de même pour les menuisiers et les tisserands, c’est pourquoi nous avons ramené à la maison des foulards et une horloge en bois, entre autres œuvres d’art.

Tony et moi n’avons jamais pu nous permettre de faire des beaux-arts, mais nous avons toujours apprécié les artisans et les choses faites à la main : poterie, photographie, ferronnerie, peinture, vannerie, etc.

L’une de mes pièces préférées venait du comté de Door, dans le Wisconsin. J’ai rencontré l’artiste qui a créé l’un des plus beaux vitraux de forme libre que j’aie jamais vus. Cette fenêtre est quelque chose qui me fait sourire tous les jours car elle projette ses multiples couleurs sur le sol de notre couloir.

Nos voyages encore plus au nord dans le Wisconsin nous ont amenés à Bayfield sur les rives du lac Supérieur. Là, nous avons trouvé l’un de mes arrêts de poterie préférés. Il y avait aussi un incroyable magasin de tartes, mais malheureusement, ces tartes ne durent pas plus d’une journée.

Lorsque ma mère vivait à Blue Ridge, en Géorgie, je visitais une boutique d’art en verre à chaque visite. Il y avait aussi une galerie qui avait les plus beaux bols en bois tourné. Le fait que ma mère vivait dans une ville touristique faisait aussi de nos visites un peu de vacances.

Nos voyages au fil des ans nous ont emmenés du lac Tahoe, en Californie, à Toronto, au Canada, de Saugatuck, au Michigan, à Wilmington, en Caroline du Nord.

Parfois, nous n’avions même pas besoin de voyager loin de chez nous pour trouver de l’art qui évoquait des souvenirs.

Plusieurs photographies encadrées, ainsi que des presse-papiers en verre exquis, me rappellent les événements Art in the Park il y a des années dans le cadre des Fiesta Days de McHenry.

Ensuite, il y avait toutes les choses que nous avons ramassées lors de l’un de mes événements préférés, Gallery in the Garden, qui avait lieu à Woodstock. Oh, comme j’attendais ça avec impatience chaque année! L’argent récolté lors de l’événement est toujours allé à une bonne cause, et Tony et moi avons eu la joie de soutenir les artistes locaux – un vrai gagnant-gagnant pour nous.

Chaque image peut raconter une histoire, mais pour nous, c’est plus que cela.

Comme nous sommes heureux d’être entourés des souvenirs de nos aventures précédentes dans presque toutes les pièces de notre maison. Maintenant plus que jamais.

Joan Oliver est l'ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990.