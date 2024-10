Les œuvres d’art numériques floues de Víctor Arce s’inspirent de la touche nostalgique de l’informatique rétro

Pour une même œuvre, Víctor Arce aime utiliser plusieurs outils différents. « Trouvant du réconfort dans la complexité », il mélange souvent différents logiciels comme Photoshop, Illustrator, Blender et After Effects et expérimente également l’IA – « en utilisant ses résultats étranges et imprévisibles à mon avantage », dit-il.

À partir de ce remix, le travail de Víctor se manifeste dans une tout aussi grande variété de résultats et de styles : des scènes graphiques colorées influencées par le « surréalisme numérique », des objets fabriqués par Blender et des sphères aérographes, des formes pixelisées floues et des GIF inspirés du glitch art et de la démoscène. Tous dans sa palette de couleurs RVB lumineuse, ces terrains de jeux numériques se veulent « étranges, mystérieux et ouverts, invitant les spectateurs à compléter l’expérience avec leurs propres interprétations ». Ils adoptent également les langages visuels des dysfonctionnements et des erreurs numériques comme une sorte d’art abstrait.

Parmi l’abstrait et l’extraterrestre, il y a aussi les icônes et symboles numériques familiers que nous connaissons tous : le dossier du bureau, la fenêtre contextuelle de l’image introuvable, les émojis, les curseurs et les fenêtres du navigateur – tous flottant dans ses collages numériques magiques, transformer les reliques informatiques des années 90 en quelque chose d’éthéré. Au sujet de ce qui a influencé son style nostalgique, vibrant et glitch, Victor déclare : « Le surréalisme, Vaporwave et la touche nostalgique de l’informatique rétro m’inspirent profondément, déterminant l’atmosphère et l’ambiance de mes pièces. » Il continue en énumérant ses diverses inspirations auprès des hackers, des graphistes et des musiciens, notamment : les palettes de couleurs du coucher de soleil de María Medem, les animations granuleuses de Cynthia Alfonso et le design graphique de David Rudnick, pour n’en citer que quelques-uns.