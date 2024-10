Les œufs sont suggérés comme source supplémentaire de vitamine D dans l’alimentation humaine

Avec l’arrivée de l’automne, les possibilités de passer du temps au soleil se raréfient, réduisant ainsi l’accès à la source naturelle la plus importante de vitamine D. Historiquement, les gens ont utilisé la lumière du soleil pour synthétiser naturellement la vitamine D dans le corps, mais les gens passent plus de temps à l’intérieur en raison de certaines choses. comme la climatisation, les travaux de bureau ou les jeux vidéo. De plus, les humains essaient d’éviter le cancer de la peau en portant des chapeaux et des chemises, en recherchant de l’ombre et en utilisant un écran solaire. En conséquence, la capacité du corps à produire naturellement de la vitamine D a été réduite. Une carence en vitamine D peut entraîner des problèmes de développement et de maintien des os, ainsi que des symptômes supplémentaires, notamment une faiblesse musculaire, de la fatigue et une dépression.

Pour compléter la dose quotidienne nécessaire de vitamine D, l’expert en volaille de Virginia Tech, Mike Persia, recommande une source supplémentaire : les œufs. Ses recherches ont soutenu la pratique consistant à ajouter de la vitamine D aux aliments pour poules, que la poule ajoute aux jaunes d’œufs qu’elle produit et emballe dans le cadre de l’œuf.

« Les aviculteurs complètent déjà l’alimentation des poules pondeuses avec de la vitamine D pour aider la poule à réguler le métabolisme du calcium pour la santé du squelette et la production de coquilles d’œufs », a déclaré Persia.

Parce que les œufs sont déjà un aliment très dense en nutriments et qu’ils constituent la méthode la plus rentable pour fournir des protéines essentielles et d’autres nutriments à l’alimentation humaine, le concept s’est concrétisé. Persia a déclaré : « Avec cette idée comme point de départ, mon équipe a considéré que la vitamine D déjà utilisée dans la production de volaille entraînait une augmentation de la vitamine D naturellement présente dans un œuf. Par conséquent, la question était de savoir quelle quantité de vitamine D nous pouvons fournir en toute sécurité grâce à une supplémentation à une poule pondeuse, et quelle quantité la poule va-t-elle transférer à l’œuf lui-même.

Comment les œufs peuvent-ils nous aider à obtenir suffisamment de vitamine D ? La Perse a demandé de vérifier l’étiquette actuelle de l’USDA sur un carton d’œufs, et elle montrera que cette omelette à deux œufs fournit 22 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine D. De plus, de la vitamine D supplémentaire peut être ajoutée à l’alimentation de la poule pour produire un œuf à valeur ajoutée et plus dense en nutriments. « Ce procédé a déjà été adopté commercialement. Dans les épiceries, les clients peuvent rechercher des cartons d’œufs portant une étiquette spéciale indiquant une teneur élevée en vitamine D ou des œufs riches en nutriments », a noté Persia.