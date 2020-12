La réponse officielle, semble-t-il, dépend de qui, au gouvernement, vous demandez – et du moment où vous leur posez la question.

L’élément de menu par excellence est devenu le centre improbable d’un débat sur les restrictions des coronavirus en Angleterre – et la couverture incohérente du gouvernement britannique au milieu de la pandémie. En vertu de ces mesures, qui entreront en vigueur mercredi, les pubs servant de la nourriture seront autorisés à rester ouverts et à servir de l’alcool, mais uniquement en plus d’un «repas copieux».

Alors: qu’est-ce qu’un repas copieux? Un rôti du dimanche et du poisson-frites semblent faire l’affaire sans aucun doute. Un paquet de chips cocktail aux crevettes? Alors que de nombreux jeunes Britanniques peuvent être en désaccord, il est peu probable que le gouvernement dise qu’il sera coupé.

Mais un œuf écossais, un régal commun dans les pubs à travers le pays? C’est là que la question devient délicate. Ministre de l’Environnement George Eustice a dit à la radio LBC le lundi que oui, les œufs écossais étaient un repas, « s’il y avait un service à table » dans le pub.

Le lendemain, cependant, la réponse s’assombrit. Michael Gove, secrétaire du Cabinet Office, a déclaré à la radio LBC qu’il n’était pas d’accord. « Un couple d’oeufs écossais est un apéritif pour moi, » il a dit.

Moins d’une heure plus tard, sous le questionnement intense du présentateur de télévision Piers Morgan, son approche hardie semblait s’être adoucie.

« Ma propre préférence quand il s’agit d’un repas copieux peut être plus qu’un simple œuf écossais, mais c’est parce que je suis un solide trencherman », a déclaré Gove lors d’une apparition ultérieure sur « Good Morning Britain » d’ITV. «Le gouvernement s’appuie sur le bon sens des gens», a-t-il déclaré.

Mais quelques minutes plus tard il se retourna. «Un œuf écossais est un repas copieux», a-t-il déclaré à ITV News. «Je repérerais certainement moi-même des œufs écossais si j’en avais l’occasion, mais je reconnais que c’est un repas copieux.

La confusion autour de la nourriture simple a provoqué les hurlements des commentateurs britanniques. une appelé ça le cas de «l’oeuf écossais de Schrödinger». Le Daily Telegraph nutritionnistes interrogés s’ils pensaient qu’un œuf écossais était un bon repas.

« Un mois après le Brexit et le gouvernement tente de savoir si un œuf écossais est une entrée ou un plat principal », journaliste tweeté Ian Dunt.

La question des œufs n’est guère une question de vie ou de mort, mais suivre de nouvelles restrictions à la lettre n’est pas une question de rire pour les petites entreprises. S’ils enfreignent les règles, ils pourraient être condamnés à une amende de plus de 13 000 $ ou même à la fermeture.

Les pubs britanniques ont déjà été décimés par la pandémie. Il y en a environ 37 500 à travers l’Angleterre, employant des centaines de milliers de travailleurs, et beaucoup ont survécu avec des marges serrées avant la pandémie. Les écluses et les nouvelles règles – fermetures précoces, restrictions de taille de groupe – les ont durement frappées. Il y a plus de 700 pubs britanniques en vente sur un seul site.

Les règles pourraient être resserrées à nouveau. Au Pays de Galles, qui a ses propres règles, les pubs ne sont pas autorisés à servir de l’alcool à partir du vendredi.

Le débat sur les œufs écossais montre la zone grise qui existe dans le système anglais de restrictions. Les œufs écossais varient en taille, prix et valeur calorique, mais dans certains pubs, ils sont disponibles pour aussi peu que 2 livres (environ 2,67 $). Il semble y avoir peu de règles qui peuvent empêcher quelqu’un d’en commander un, mais de ne pas le manger.

Un journal d’Oxford a publié mercredi une liste de pubs vendant des œufs écossais aux lecteurs assoiffés. « Le truc des œufs écossais est ridicule – mais quand le gouvernement dit que nous avons besoin d’œufs écossais, nous obtenons des œufs écossais, » un propriétaire de pub dit à l’Oxford Mail.

Le gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre Boris Johnson, s’est débattu avec ses rapports pendant la pandémie. Malgré des efforts coûteux pour atténuer l’impact du virus, le pays est l’un des plus durement touchés au monde, à la fois en termes de décès confirmés et de bilan économique.

La pression pandémique a peut-être élargi la ceinture des Britanniques. Une étude publiée mardi par l’Université d’Aarhus au Danemark et financée en partie par EIT Food a révélé que les Britanniques consommaient plus de plats cuisinés et d’alcool que les personnes vivant ailleurs en Europe pendant les blocages de coronavirus.

Le nombre d’œufs écossais qu’ils mangeaient n’était pas clair.