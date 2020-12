Avant son 31e anniversaire ce week-end, Taylor Swift a offert à ses fans le meilleur cadeau de tous les temps.

La superstar a annoncé qu’elle sortait son neuvième album, toujours à minuit ce soir (10 décembre).

Ce sera le deuxième disque qu’elle sortira en 2020, après la sortie surprise de folklore le 24 juillet.

Dans un post sur les réseaux sociaux, le chanteur américain a déclaré: «Je suis ravi de vous dire que mon 9ème album studio, et le disque sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Il s’appelle evermore.

« Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, nous avons l’impression d’être à la lisière du bois folklorique et d’avoir le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. «

Elle a ensuite partagé un regard sur la pochette et le dos de l’album, avec une tracklisting comprenant 15 chansons et deux bonus disponibles uniquement sur la version physique de luxe.

Les fans ont été sidérés par l’annonce qui est apparemment sortie de nulle part.

L’un d’eux a dit: « MOI NE PENSE PAS ENCORE MA PROPRE ENTREPRISE ET Mlle TAYLOR SWIFT ANNONCE QU’ELLE DÉPOSE UN AUTRE ALBUM, JE NE SUIS MÊME PAS SUR LA RÉPUTATION. »

Un autre tweeté: « OMG OMG OMG QUOI?! »

« Taylor, je suis trop instable mentalement pour ça … donne-moi une pause … Je n’ai pas encore fini de digérer le folkore … mais aussi merci … je suppose qu’il est temps de pleurer maintenant », a écrit un troisième.

Mais cette annonce est-elle vraiment sortie de nulle part?

Bien sûr que non, il s’agit de Taylor Swift dont nous parlons, évidemment, il y avait un certain nombre d’indices sournois et d’oeufs de Pâques que nous avons tous manqués.

Par exemple, Miss Swift a récemment fait une séance photo pour le magazine EW dans des looks très festifs de Stella McCartney. Elle en a posté un sur Instagram, en écrivant: « Cette tenue crie vraiment » TIS THE DAMN SAISON « .

On ne le savait pas, elle laissait des indices sur ce qui allait arriver, car c’est la foutue saison est le nom de la quatrième chanson à jamais.

De même, le 4 décembre, Taylor a retweeté un article de Rolling Stone classant le folklore comme l’album de l’année.

Elle a légendé son tweet en disant: « * pleure en cottagecore * * hurle dans de douces berceuses * * se jette à la base d’un saule près d’une piscine de réflexion à minuit *. »

C’était un autre indice, car Willow est la première chanson de son nouvel album et le clip de Willow devrait sortir ce soir.

Les fans ont également rapidement remarqué que dans un tweet publié par Taylor hier, elle incluait neuf emojis de sapin de Noël, ce qui, selon eux, signifie son neuvième album.

Et si cela ne suffisait pas, il y a, bien sûr, le plus gros indice de tous, que nous avons vu mais mal interprété.

Lors de l’enregistrement du folklore, Taylor a tweeté la ligne emblématique « il ne se passe pas grand-chose en ce moment ».

Ceci, comme nous le savons tous maintenant, était un mensonge, elle avait beaucoup de choses à faire.

Elle a tweeté à nouveau la même chose le 23 novembre, ce que beaucoup pensaient être en relation avec le travail qu’elle fait actuellement, réenregistrant ses six premiers albums.

Boy avait-on tort!

Non seulement elle a réenregistré Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 et Reputation, mais elle a également fait un tout nouvel album.

Comme l’a dit Todrick Hall: « 2020 travaille dur, mais Taylor Swift travaille plus dur. »

Le nouvel album de Taylor Swift, evermore, sort à minuit est, soit 5 heures du matin au Royaume-Uni. Profitez de la musique, Merry Swiftmas.