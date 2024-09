Les odes de Monet au « beau » smog de Londres exposées

Un assistant de la GALERIE étudie une œuvre du peintre impressionniste français Claude Monet, Les Chambres du Parlement 1904, lors d’une avant-première de l’exposition « Monet et Londres ». — AFP

LONDRES : Claude Monet a été enchanté par la lumière mystérieuse générée par le célèbre « smog » de Londres, et la ville qu’il aimait accueille désormais une nouvelle exposition reconnaissant son étrange fascination pour la pollution industrielle.

« Monet et Londres. Vues sur la Tamise« L’ouverture vendredi sera la première fois que ses peintures du Parlement et de la Tamise seront exposées dans la ville, comme il l’avait souhaité il y a 120 ans.

Le peintre impressionniste français effectua trois séjours de plusieurs mois à Londres, entre 1899 et 1901. La ville était alors la ville la plus peuplée du monde et un centre industriel majeur, son air étant souvent chargé de pollution.

Il séjourna à l’hôtel Savoy, d’où il avait une vue imprenable sur les ponts de Waterloo et de Charing Cross.

Pour peindre le palais de Westminster – le parlement britannique – il a traversé la rivière et a installé son chevalet sur une terrasse de l’hôpital St Thomas, toujours utilisé aujourd’hui. « Chaque jour, je trouve Londres plus belle à peindre », écrivait l’artiste à sa belle-fille en 1900.

Dans une lettre à sa femme, il a parlé du temps en constante évolution et de ses effets transformateurs sur la Tamise. « Vous ne croiriez pas les effets étonnants que j’ai constatés au cours des deux mois où j’ai constamment observé la Tamise », a-t-il écrit.

Il déclarait à un journaliste américain en 1901 : « Londres est d’autant plus intéressante qu’elle est plus difficile à peindre. Le brouillard prend toutes sortes de couleurs ; il y a des brouillards noirs, marrons, jaunes, verts, violets », a-t-il ajouté.

