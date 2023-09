Les Odd Fellows d’Ottawa font un don de 3 000 $ à Shop with a Cop – Shaw Local

L’Ordre indépendant des Odd Fellows Ottawa Lodge 41 a recueilli 3 000 $ pour Shop With a Cop et l’a présenté au service de police de Seneca et au bureau du shérif du comté de La Salle.

Achetez avec un flic est un programme qui permet aux enfants dans le besoin d’acheter des cadeaux de Noël qu’ils ne pourraient pas avoir autrement. Les Ottawa Odd Fellows sont une organisation à but non lucratif, apolitique et non sectaire, ouverte à toutes les races et à tous les sexes. Le groupe se réunit à 18 h 30 les deuxième et quatrième jeudis à son pavillon situé au 1660 N. 2501st Road, à Ottawa (en face du parcours de golf Pine Hills). Le public est le bienvenu.