Les océans chauds ont renforcé l’ouragan Francine et pourraient provoquer davantage de tempêtes à l’automne

L’eau chaude dans le golfe du Mexique a aidé renforcer rapidement l’ouragan Francinecréant un danger pour les habitants de la Louisiane qui se précipitent pour acheter des fournitures et sécuriser leurs maisons avant l’arrivée de la tempête mercredi.

L’eau chaude des océans est essentielle à la formation et au renforcement des ouragans. La chaleur permet à l’eau de s’évaporer plus rapidement, alimentant ainsi la tempête et produisant davantage de précipitations.

La mi-septembre est généralement le pic de saison des ouragans et Francine se déplaçait dans une partie de l’océan qui contenait une quantité exceptionnelle d’énergie.

Mercredi après-midi, Francine était devenue un ouragan de catégorie 2 avec des vents soutenus de près de 100 mph (161 km/h).

Découvrez comment les températures élevées de l’eau du golfe du Mexique affectent Francine et la saison des ouragans :

QUELLE EST LA TEMPÉRATURE DE L’EAU?

Le golfe du Mexique n’a pas besoin de températures record pour former des ouragans à cette période de l’année. Pourtant, Francine a traversé des eaux qui, à la surface, étaient un peu plus chaudes que la moyenne, mais pas record. La tempête est passée au-dessus d’une zone où la température était d’environ 86 à 88 degrés (30 à 31 degrés Celsius).

Ce qui est exceptionnel, c’est la chaleur qui règne en profondeur. Les tempêtes font bouillonner l’océan, ramenant à la surface des eaux plus froides.

Récemment, cette couche plus profonde a battu des records. Elle a retenu plus de chaleur qu’à n’importe quel moment de la dernière décennie, selon Brian McNoldy, chercheur principal à la Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science de l’Université de Miami.

« La semaine dernière a été assez exceptionnelle », a-t-il déclaré.

Et Francine passa au-dessus d’une étendue d’eau, appelée remous, qui était particulièrement chaude.

Près de la côte, cependant, l’eau est un peu plus froide que la moyenne, ce qui signifie qu’il y a moins d’énergie pour renforcer la tempête.

« La fenêtre pour une réelle intensification est fermée, donc c’est une bonne nouvelle », a-t-il déclaré.

COMMENT A RÉAGI FRANCINE ?

L’eau plus chaude en aval est particulièrement importante pour les tempêtes fortes et de grande ampleur qui se déplacent lentement : c’est la recette pour brasser une grande quantité d’eau plus profonde.

« À l’opposé, une tempête plus faible, plus petite et plus rapide ne fera pratiquement aucun mal à l’océan », a déclaré McNoldy. Pour ces tempêtes, la température des eaux plus profondes importe moins.

Francine n’est pas extrêmement forte, donc l’énergie stockée plus profondément dans le golfe du Mexique n’a pas autant d’importance, selon McNoldy.

Les conditions étaient néanmoins suffisamment favorables pour que la tempête s’intensifie rapidement. Mardi après-midi, la tempête tropicale Francine soufflait avec des vents soutenus de 105 km/h (65 mph). Un jour plus tard, ils atteignaient presque 161 km/h (100 mph). Ce type de changement rapide peut rendre les tempêtes plus dangereuses, plus rapides, et surprendre ceux qui se trouvent sur leur passage.

« Nos projections de modèles nous indiquent que c’est le genre de chose qui devrait devenir beaucoup plus fréquent à mesure que nous avançons dans le 21e siècle, alors que le réchauffement climatique continue d’augmenter », selon Gabriel Vecchi, chercheur sur les ouragans à l’Université de Princeton qui dirige également son High Meadows Environmental Institute.

Mais d’autres facteurs réduisent la puissance de l’ouragan Francine, selon Bob Smerbeck, météorologue senior chez AccuWeather. L’air sec à proximité a affaibli sa croissance et à mesure que la tempête se rapproche de la côte, les vents vont perturber la forme de l’ouragan, réduisant encore sa puissance.

« Une fois qu’il aura atteint l’intérieur des terres, il s’affaiblira rapidement, mais il fera beaucoup de dégâts tout au long de son chemin », a déclaré Smerbeck.

QU’EN EST-IL DES TENDANCES À LONG TERME ?

Les prévisionnistes fédéraux ont prédit une saison des ouragans intense. Et une grosse tempête est arrivée historiquement tôt. L’ouragan Beryl s’est formé fin juin et atteint la catégorie 5.

Mais à mi-saison, l’activité a été plutôt moyenne, avec seulement six tempêtes nommées au cours de cette saison des ouragans dans l’Atlantique. Le mois d’août a été particulièrement calme, selon Robert West, chercheur sur les ouragans et le climat à l’Université de Miami et affilié à la National Oceanic Atmospheric Administration.

Mais la côte atlantique est loin d’être tirée d’affaire.

« Il semble que les tropiques commencent à se réveiller un peu », a déclaré West.

Les températures chaudes dans le golfe du Mexique aideront, en continuant à fournir du carburant.

Des tendances à long terme sont également en jeu. Le changement climatique réchauffe les océans du monde entier, même si les experts estiment qu’il est difficile d’établir un lien entre des saisons d’ouragans ou des tempêtes spécifiques et le réchauffement de la planète, a déclaré M. West.

Il existe également des phénomènes météorologiques mondiaux. Les météorologues fédéraux ont annoncé cet été que La Niña pourrait se développer. C’est là que certaines parties de l’océan Pacifique connaissent des températures de surface de l’eau plus fraîches. Lorsque cela se produit, cela peut réduire les vents qui affaiblissent les ouragans.

« Cela pourrait être le début d’une période chargée ici », a déclaré Smerbeck.

