Les océans changent de couleur, probablement en raison du changement climatique, selon des chercheurs

Les océans d’aujourd’hui sont différents de ceux d’il y a 20 ans, ont découvert des chercheurs dans une nouvelle étude.

Environ 56 % des océans du monde ont changé de couleur, les eaux bleues devenant plus vertes avec le temps, selon étude publié mercredi dans la revue Nature. Les eaux océaniques tropicales près de l’équateur ont été particulièrement touchées. Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology et du National Oceanography Center au Royaume-Uni ont découvert que le changement était probablement dû au changement climatique.

« Le voir réellement se produire n’est pas surprenant, mais effrayant », a déclaré Stephanie Dutkiewicz, co-auteur de l’étude et chercheuse principale au département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes du MIT et au Center for Global Change Science. « Et ces changements sont cohérents avec les changements induits par l’homme sur notre climat. »

La couleur de l’océan est un produit de tout ce qui se trouve dans les couches supérieures de l’eau. Il apparaît généralement bleu car l’océan agit comme un filtre solaire et l’eau absorbe les couleurs dans la partie rouge du spectre lumineux, selon L’administration nationale des océans et de l’atmosphère. Une couleur plus verte, que les chercheurs ont trouvée, se produit lorsque la lumière rebondit sur les matériaux et la vie dans l’eau. Une eau plus verte est en grande partie motivée par la présence de phytoplancton.

Une grande partie du changement de couleur est trop subtile pour être remarquée par l’œil humain. Les chercheurs ont utilisé les données du spectroradiomètre imageur à résolution moyenne à bord du satellite Aqua de la NASA, qui surveille la couleur des océans depuis 21 ans.

Les chercheurs ont écrit que le changement de couleur au cours de cette période « suggère que les effets du changement climatique se font déjà sentir dans les écosystèmes microbiens marins de surface ».

Dutkiewicz a déclaré que « les changements de couleur reflètent les changements dans les communautés de plancton, qui auront un impact sur tout ce qui se nourrit de plancton ».

« Cela changera également la quantité de carbone que l’océan absorbera, car différents types de plancton ont des capacités différentes pour le faire », a-t-elle déclaré. « Donc, nous espérons que les gens prennent cela au sérieux. Ce ne sont pas seulement les modèles qui prédisent que ces changements se produiront. Nous pouvons maintenant le voir se produire, et l’océan est en train de changer.

L’équipe de chercheurs a utilisé des simulations de l’apparence de l’eau avec et sans l’ajout de gaz à effet de serre pour déterminer le rôle joué par le changement climatique, a déclaré l’auteur de l’étude, BB Cael. Le modèle avec les gaz à effet de serre correspondait presque exactement à ce que Cael a trouvé dans son analyse des données satellitaires du monde réel.

« Cela suggère que les tendances que nous observons ne sont pas une variation aléatoire du système terrestre », a déclaré Cael. « Cela est cohérent avec le changement climatique anthropique. »

La NASA est sur le point de collecter des données supplémentaires sur la couleur des océans. L’agence spatiale prévoit de lancer la mission Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE) l’année prochaine. Il faudra des mesures globales de la couleur des océans pour aider les scientifiques à comprendre comment l’océan et l’atmosphère échangent du dioxyde de carbone.

