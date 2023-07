Les océans changent de couleur. Le changement climatique peut être à blâmer

Au cours des 20 dernières années, d’immenses étendues des océans du monde ont changé de couleur, affichant un verdissement subtil vers les tropiques qui, selon les chercheurs, indique l’effet du changement climatique sur la vie dans les mers du monde.

Dans la nouvelle recherche publiée mercredi, les scientifiques ont déclaré avoir détecté des changements de couleurs dans plus de la moitié des océans du monde – une étendue plus grande que la superficie totale de la Terre.

Les auteurs de l’étude dans Nature pensent que cela est dû aux changements dans les écosystèmes, et en particulier dans le minuscule plancton, qui sont la pièce maîtresse du réseau trophique marin et jouent un rôle crucial dans la stabilisation de notre atmosphère.

« La raison pour laquelle nous nous soucions des changements de couleur est que la couleur reflète l’état de l’écosystème, donc les changements de couleur signifient des changements de l’écosystème », a déclaré à l’AFP l’auteur principal BB Cael, du Centre national d’océanographie britannique.

La couleur des mers vues de l’espace peut donner une image de ce qui se passe dans les couches supérieures de l’eau.

Un bleu profond vous indiquerait qu’il n’y a pas beaucoup de vie, alors que si l’eau est plus verte, elle est susceptible d’avoir plus d’activité, en particulier du phytoplancton photosynthétique, qui, comme les plantes, contient le pigment vert chlorophylle.

Ceux-ci produisent une quantité importante de l’oxygène que nous respirons, sont un élément crucial du cycle mondial du carbone et constituent un élément fondamental du réseau trophique océanique.

– Couleurs de la vie –

Les chercheurs souhaitent développer des moyens de suivre les changements dans les écosystèmes afin de suivre les changements climatiques et de consacrer des zones protégées.

Mais des études antérieures ont suggéré qu’il faudrait trois décennies de surveillance de la chlorophylle des océans pour détecter une tendance en raison des variations annuelles.

Dans la dernière étude, les chercheurs ont élargi le spectre des couleurs en examinant sept teintes de couleur océanique surveillées par le satellite MODIS-Aqua de 2002 à 2022.

Ceux-ci sont trop subtils pour être vus par les humains et sembleraient en grande partie bleus à l’œil nu.

Les auteurs ont analysé les données d’observation pour détecter une tendance au-dessus de la variabilité d’une année à l’autre, puis l’ont comparée à des modèles informatiques de ce qui serait attendu avec le changement climatique.

Ils ont constaté que les observations du monde réel correspondaient étroitement aux changements prédits.

Alors que les chercheurs ont déclaré que davantage de travail serait nécessaire pour savoir exactement ce que ces changements de couleur pourraient signifier, ils ont déclaré que le changement climatique en était très probablement la cause.

« J’exécute des simulations qui me disent depuis des années que ces changements de couleur de l’océan vont se produire », a déclaré la co-auteur Stephanie Dutkiewicz, du Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes du MIT au Center for Global Change Science. .

« Le voir réellement se produire n’est pas surprenant, mais effrayant. Et ces changements sont cohérents avec les changements induits par l’homme sur notre climat. »

