Les Occidentaux parrainent des slogans écrits sur des bombes visant les Russes pendant la guerre en Ukraine

KYIV, Ukraine – Sur une position militaire près de la ligne de front, des membres d’une unité militaire ukrainienne ont ricané alors qu’un soldat aux bras tatoués griffonnait un symbole phallique sur un obus d’artillerie conçu pour un canon d’obusier M777. À une position distincte, un soldat ukrainien a chargé un obus portant l’inscription «Bonjour du Texas» dans un canon à moyenne portée. Quelques secondes avant qu’il ne tire avec un fort boom, l’opérateur a annoncé “du Texas” dans un accent slave joyeux.

L’émergence de slogans et de symboles arborant l’artillerie de fabrication américaine – à l’origine un exutoire créatif pour les soldats ukrainiens servant dans l’est du pays – est devenue une tactique de collecte de fonds croissante et lucrative pour les Ukrainiens au cours de la guerre de près de sept mois.

Les sites Web locaux de financement participatif ont recueilli des dizaines de milliers de dollars pour l’effort de guerre depuis l’invasion de la Russie le 24 février. Ils offrent aux gens partout dans le monde la possibilité de commander un message sur un menu croissant de bombes et de missiles avant qu’ils ne soient tirés sur l’avancée russe les forces.

Le groupe de financement participatif le plus important – Sign My Rocket – a commencé par vendre des messages sur le calibre 82 mm de fabrication soviétique obus de mortier pour 30 $ chacun. Mais finalement, le co-fondateur Anton Sokolenko s’est rendu compte que s’il vendait des messages sur des armes plus puissantes, les bienfaiteurs des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, du Canada, de Suisse et d’ailleurs paieraient encore plus.

“Nous avons des obus de plus en plus gros”, a déclaré Sokolenko dans une interview depuis son domicile de Cherkasy, une ville du centre de l’Ukraine. “Quatre-vingt-quinze pour cent des commandes sont en anglais et la plupart proviennent des États-Unis.”

L’organisation de Sokolenko est maintenant allée au-delà des obus de mortier et vend des inscriptions sur des mines antichars, des drones chargés de bombes, des grenades à main VOG 17, des roquettes de 220 mm, de l’artillerie lourde 2S7 Pion et des dizaines d’autres explosifs. Il dit qu’il a collecté plus de 150 000 dollars pour l’armée ukrainienne et a facilité des dizaines de messages, dont “From NATO with Love”, “London Says Hi” et “Remember the Alamo”.

Le groupe a récemment marqué un missile sol-air Buk avec le message « Not for Use on Malaysian Airlines » – une référence à la destruction d’un avion de ligne commercial en 2014 par des séparatistes pro-russes armés du même système de missile, qui a tué 298 personnes.

L’effort de collecte de fonds n’est pas officiellement sanctionné par l’armée ukrainienne. L’organisation de Sokolenko s’appuie sur ses relations informelles avec les unités militaires ukrainiennes sur le terrain. Les bénéfices sont destinés à l’achat d’équipements pour les unités militaires ukrainiennes, notamment des véhicules camouflés et des pièces automobiles.

Après la collecte d’un don, un soldat ukrainien griffonne le message demandé sur la munition et en prend une photo. La photo est ensuite envoyée au donateur.

“J’ai déjà fait don de 3 000 dollars”, a déclaré Colin Smith, directeur d’une entreprise de commerce électronique à Dallas, qui a dédié des obus d’artillerie à des amis et à des parents pour des anniversaires, des anniversaires et une promotion professionnelle.

Smith a découvert Sign My Rocket pour la première fois sur une page Reddit plus tôt cette année. Il a récemment offert à sa femme une photo d’un obus d’artillerie pour leur anniversaire, portant leurs initiales et la date de leur mariage : « C & Y. Est. 2021. »

“Elle a adoré ça”, a-t-il dit, “bien qu’elle en ait maintenant un peu marre que je lui parle de la guerre.”

L’article le plus cher sur le site Web est le droit de dénomination d’un char T72 de fabrication russe pour 3 000 $ – un sujet de discorde dans la maison Smith.

“J’essaie de faire participer ma famille au char”, a déclaré Smith, “mais ma femme a dit que j’avais déjà trop dépensé.”

Les Ukrainiens sont loin d’être les seuls à utiliser les bombes comme toile d’expression politique ou nationaliste. Les soldats européens et américains ont écrit des messages sur l’artillerie dans tous les conflits depuis au moins la Première Guerre mondiale. Après une attaque russe en avril qui a tué plus de 50 personnes dans une gare de Kramatorsk, un fragment de missile a été retrouvé coincé dans le sol portant le message manuscrit : « Pour les enfants ». Mais la vente de messages personnalisés comme outil de collecte de fonds est une innovation inédite.

Le succès des efforts de Sokolenko a déjà incité la création d’autres sites de financement participatif.

Le site Web Revenge For, lancé il y a trois semaines par un natif de Kyiv et informaticien Nazar Gulyk, lance un appel aux étrangers ayant des griefs historiques contre Moscou qui souhaiteraient soutenir les Ukrainiens en tant que mandataires.

« Quelle est votre raison de vouloir vous venger de la Russie ? dit une vidéo de collecte de fonds de groupe affichant l’image de Joseph Staline et de Vladimir Lénine et de l’actuel président russe Vladimir Poutine. « L’Ukraine venge déjà tout le monde sur le champ de bataille ! Te venger et venger aussi la souffrance de ton peuple !

En seulement trois semaines, le groupe affirme avoir collecté 52 000 dollars auprès d’un éventail de donateurs des États-Unis, du Canada, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de Pologne, de Hong Kong, de Belgique, de Géorgie, de République tchèque et de Norvège. Le groupe reverse ses bénéfices à Reviens vivantune organisation caritative ukrainienne qui a équipé les troupes de véhicules militaires et d’outils de surveillance.

Gulyk dit qu’il est en négociations avec ses contacts militaires pour son offre la plus ambitieuse à ce jour : nommer les droits d’une munition pour un système américain de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, l’arme largement reconnue pour avoir ralenti l’avancée militaire de la Russie à l’Est et au Sud.

“C’est notre prochaine étape”, a-t-il déclaré. “Nous voulons rendre cela plus cher : 10 000 $ ou plus.”

Un autre financement participatif ukrainien site InternetDrones for Ukraine Fund, collecte des fonds en vendant des pièces d’avions russes abattus.

Les responsables américains sont conscients de l’effort, mais affirment que la dégradation non autorisée des armes américaines ne figure pas parmi leurs préoccupations les plus urgentes dans un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes, augmenté les prix des denrées alimentaires et de l’énergie et ébranlé la politique de sécurité européenne.

Les soldats ukrainiens impliqués dans le marquage des armes hésitent à commenter le processus étant donné la nature non officielle de l’effort. Un soldat qui a écrit sur plusieurs armes pour “Sign My Rocket” a décrit son expérience sous couvert d’anonymat pour éviter la punition de ses supérieurs.

“Je ne croyais pas que c’était réel”, a-t-il dit, se rappelant quand le groupe l’a approché pour la première fois.

Ce n’est que lorsque le groupe a fait don de voitures d’occasion et de pneus de rechange à son unité militaire avec le produit des inscriptions qu’il a cru que l’opération était légitime, a-t-il déclaré.

Il a dit que le projet existait en dehors de la surveillance des commandants. “Les supérieurs ferment les yeux”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si les hauts responsables militaires étaient au courant de l’effort, un porte-parole des forces armées ukrainiennes a refusé de commenter.

De nombreuses inscriptions incluent des grossièretés dirigées contre Poutine ou les troupes russes qui ne peuvent pas être imprimées.

Un diplomate étranger à Kyiv a déclaré que la scène des forces ukrainiennes dessinant des slogans de plus en plus irrévérencieux sur les munitions rappelait la peinture à l’huile du XIXe siècle “Réponse des cosaques de Zaporozhian”. Dans le tableau, des cosaques de ce qui est aujourd’hui l’Ukraine moderne se sont blottis autour d’une table pour écrire une lettre d’insultes toujours plus offensantes envers le sultan ottoman qui cherchait leur allégeance.

“La tradition de résistance est forte”, a déclaré Yaroslav Hrytsak, historien ukrainien et professeur à l’Université catholique ukrainienne.

Il a dit que « l’humour » et les « obscénités » ont longtemps caractérisé la réponse de l’Ukraine à l’occupation étrangère.

“Cela pourrait être une sorte d’humour grossier”, a-t-il déclaré.