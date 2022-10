Les occasions manquées coûtent aux Bears de Chicago une défaite aux heures de grande écoute contre les commandants de Washington – Shaw Local

La prise de Darnell Mooney au quatrième but dans la dernière minute a été jugée juste en deçà de la ligne de but, et les Bears se sont inclinés 12-7 contre les Washington Commanders lors du Thursday Night Football. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Pouces : Au quatrième but pour décider du match, la prise de Mooney a été jugée juste à l’extérieur du pylône avec 30 secondes à jouer. La passe de Justin Fields a d’abord franchi la ligne de but, mais Mooney l’a raté. Tout en prenant le contrôle, son élan l’a ramené hors de la zone des buts.

2. Cours, Justin, cours : Après que Washington ait raté un panier avec 1:49 à faire, les Bears ont prié pour éventuellement gagner. Fields a en quelque sorte trouvé de la place pour une course de 39 mètres pour les installer à l’intérieur de la ligne de 10 mètres. C’est le type de course électrique qui gardera les fans à l’écoute.

3. Un sinistre: Avec 8:06 à jouer au quatrième quart, Velus Jones Jr. a raté un botté de dégagement. Washington a récupéré à la ligne des 5 verges des Bears et a finalement marqué un touché sur la course de Brian Robinson Jr. La conversion en deux points n’a pas été bonne pour le garder 12-7 à Washington avec 12:07 à faire.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Débarrassez-vous : À ce stade, le facteur constant habituel pour cette infraction des Bears est que Fields improvise en fuite. Il l’a fait à nouveau, quand il l’a pu, jeudi et a été efficace là-bas. La question est : qu’est-ce que les Bears peuvent réellement bien exécuter ?

2. Bienvenue à nouveau : Le demi de coin Jaylon Johnson, qui a raté deux semaines en raison d’une blessure au quad, n’a pas été beaucoup mis au défi dans le jeu des passes. Ce n’est pas une surprise, car la plupart des équipes n’ont pas traditionnellement ciblé Johnson. La défense des Bears peut être suspecte, mais Johnson ne l’est généralement pas. Sa disponibilité est importante pour aller de l’avant.

3. Dante Pettis : Pettis n’est pas une menace de haut niveau pour cette attaque, mais le receveur large a commencé à émerger un peu dans une unité qui avait besoin de quelqu’un au-delà de Darnell Mooney. Pettis, qui a eu une grosse chute la semaine dernière, a réussi trois attrapés et un touché.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Garder QB1 propre : Les lacunes sur la ligne offensive sont assez claires et Fields a réussi son bon nombre de tirs jeudi. Il a semblé lutter contre tout cela, et même si cela démontre une tolérance élevée à la douleur, cela n’augure rien de bon à long terme. Les champs doivent être maintenus en bonne santé, quoi qu’il arrive. Ce n’était pas une performance cinq étoiles pour les cinq premiers.

2. Opportunités ratées: Les Bears ont été dans la zone rouge deux fois en première mi-temps, mais sont restés vides à chaque fois. Le porteur de ballon Khalil Herbert a été bourré de quatrième but et Fields a été intercepté sur un coup de chance d’un casque. C’est sans doute, au mieux, un swing de 10 ou 14 points qu’ils n’ont pas pu convertir. Au lieu de cela, ils tiraient de l’arrière 3-0 à la mi-temps. Et que diriez-vous de cette prise Mooney à la fin?

3. Quelqu’un devait marquer : Lors du dernier entraînement de Washington en première mi-temps, deux pénalités défensives ont aidé ce qui s’est transformé en un panier pour que les commandants prennent une avance de 3-0 à la mi-temps. Plus tôt sur le disque, Curtis Samuel a laissé tomber un touché probable sur une passe de Carson Wentz au milieu du terrain. Les pénalités s’additionnent, aussi suspectes soient-elles.

Et après?

Les Bears visitent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Monday Night Football le 24 octobre. Le coup d’envoi est à 19h15.